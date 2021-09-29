Граймс пообещала создать космическую лесбийскую коммуну после разрыва с Маском

Канадская певица Граймс (настоящее имя — Клэр Буше) пообещала колонизировать спутник Юпитера Европу после разрыва с основателем Tesla Илоном Маском. Об этом сообщает Page Six.

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Исполнительница пошутила, что собирается создать космическую лесбийскую коммуну. Таким образом она напомнила о контракте Маска с NASA, который подразумевает, что его корпорация SpaceX будет заниматься поиском жизни на спутнике Европа.

Ранее сообщалось, что пара рассталась после трех лет совместной жизни. 50-летний глава компаний SpaceX и Tesla подтвердил изданию, что он и 33-летняя Граймс перестали встречаться. "Мы расстались, но все еще любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях", — сообщил Маск. Он отметил, что причиной расставания стали частые разлуки из-за работы.

Илон Маск подчеркнул, что они остались в хороших отношениях и продолжают совместно воспитывать годовалого сына по имени X Æ A-XII. По словам Граймс, X в имени — "неизвестная переменная", Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI ("искусственный интеллект или любовь"), а A-12 — американский высотный самолет-разведчик.