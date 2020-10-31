Гражданский подвиг, ходунки и каша в голове. Херманис рассказал о своем отношении к Михаилу Горбачеву

Недавно в России прошла премьера спектакля про первого президента СССР Михаила Горбачева, вызвавшего жаркие дискуссии - слишком неоднозначна личность героя постановки. В интервью изданию Ir режиссер Алвис Херманис рассказал о своем отношении к Горбачеву и почему считает участие Евгения Миронова и Чулпан Хаматовой в этом проекте подвигом.

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В беседе с изданием режиссер отметил, что в России масштаб ненависти к Горбачеву огромен. "Для них Сталин - положительный герой, Горбачев - худший из всех. Коммунисты перед премьерой обращались в министерство культуры с требованием запретить спектакль. Да и сам я в России в последние годы считаюсь важным русофобом", - рассказал Херманис, отвечая на вопрос, почему он ставил спектакль именно в России, где к первому и последнему президенту СССР относятся очень плохо. По словам режиссера, он осознавал контекст, поэтому до сих пор удивляется, что знаменитые актеры Евгений Миронов и Чулпан Хаматова согласились участвовать в проекте.

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"Семь раз переспросил, оценили ли они все риски, - рассказывает Херманис, добавляя, что считает решение артистов гражданским подвигом. - Например, Хаматова сказала, что из-за Горбачева от нее в соцсетях отписалась половина подписчиков, между прочим, премущественно молодых людей. Хотя реально я уже почти 10 лет не бывал в России и, честно говоря, уже не понимаю, что там происходит и что варится в этом котле".

Херманис также рассказал, что воспринимает Горбачева, как родного: "Он полностью изменил мою жизнь. И если кому-то приедет в голову установить в Риге новый памятник, Горбачев это заслужил. Он сам очень сожалеет о развале СССР и до сих пор цитирует Ленина. Убежденный левый утопист. В голове у него такая же каша, как у Далай-ламы, часто цитирующего Маркса. У Горбачева наивные и романтические представления об идеальном мире. Но, не будь его, мы бы и сейчас жили в какой-нибудь китайской модели СССР с элементами капитализма. Это страшное открытие, что нашу жизнь изменил один человек и его отношения с женой".

Foto: Vida Press

Роль Раисы Горбачевой в том, что произошло, была очень существенной, уверен Херманис. Когда он спросил главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, который дружит и очень часто встречается с Горбачевым, случилась бы перестройка, если бы Горбачев был женат на другой женщине, тот ответил - ни в коем случае. А чтобы обстоятельнее понять влияние Раисы Горбачевой на события тех лет, режиссер советует посмотреть спектакль, который в октябре следующего года будет показан в Риге.

Рассказал Херманис и о своей встрече с политиком. "В России все почему-то уверены, что он живет в Германии, хотя Горбачев не покидал страну уже восемь лет, - говорит режиссер. - Он совершенно одинокий человек. Ему выделили самую плохонькую "дачу". Передвигается с помощью ходунков - как называется это приспособление на колесиках, которое толкают перед собой? Он назвал его "моя Маруся". Кремль предоставил ему машину и странного телохранителя, совсем не похожего на бравых парней с черными проводочками в ушах. Такой поживший мужичок в поношенном камзоле, курящий сигареты без фильтра. Возможно, один из старых кадров Горбачева".