Грета Тунберг поставила на место высокомерного богатея

Бывший чемпион по кикбоксингу, а теперь скандально известный инфлюенсер Эндрю Тейт снова попытался привлечь внимание знаменитой Греты Тунберг. На этот раз он явно переборщил и Грета остроумно поставила его на место".

27 декабря Эндрю Тейт адресовал сообщение экоактивистке Грете Тунберг в Twitter: на прикрепленном фото он позировал на фоне очень дорогой машины, а в сообщении хвастался мощностью своих "Бугатти" и "Феррари" и добавил, что у него целых 33 машины.

"Это только начало. Пожалуйста, дай мне адрес своей электронной почты, чтобы я мог познакомить тебя со всей моей коллекцией и ее огромными выбросами", — сказал Тейт, хвастаясь CO2 выбросами от своих автомобилей.

Долго ждать ответа ему не пришлось. Уже на следующий день Тунберг ответила Тейту, и ее твит получил более двух миллионов лайков и 470 000 ретвитов за 24 часа. Девушка была прямолинейна: "Да, пожалуйста, просвети меня. Напиши мне по адресу smalldickenergy@getalife.com". Так Грета Тунберг остроумно намекнула на маленький член Тейта.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg