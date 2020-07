Грубияны и жадины. Бывшая хостесс дорогого ресторана рассказала о чаевых и поведении знаменитостей

Жительница Нью-Йорка рассказала, какие чаевые получала от знаменитостей, работая хостесс (человек, который встречает гостей) в одном из самых дорогих ресторанов Манхэттена, и это шокировало людей в соцсетях.

Видео со своими оценками по десятибалльной системе девушка под ником @juliacarolann публикует в TikTok. Ролики пользуются большой популярностью. Многие из комментаторов видео удивлены и даже возмущены жадностью некоторых звезд шоу-бизнеса и их грубым поведением. Впрочем, не все из них заносчивые хамы, есть и вполне милые люди.

Так, сестры супермодели Белла и Джиджи Хадид получили 10 пунктов из 10. @juliacarolann рассказала, что девушки очень вежливые и дружелюбные. Также она с восторгом отозвалась о Бейонсе, назвав ее королевой. Приветливая поп-звезда не забыла на прощание лично поблагодарить персонал. Приятным парнем показался ей и певец Ник Джонас. Впрочем, отметила бывшая хостесс, это редкость, чаще ей и ее коллегам приходилось наблюдать совсем иное.

Самая низкая оценка - 2 балла из 10 - досталась телезвезде и предпринимательнице Кайли Дженнер. Младшая из сестер клана Кардашьян-Дженнер, у которой забрали титул самой молодой миллиардерши в мире, оказалась настоящей скрягой - с чека на 500 долларов она оставила всего 20 долларов чаевых - 4%. При этом в США нормой считается размер чаевых 15-20%. На 4 хостесс оценила старшую сестру Кайли - модель Кендалл Дженнер, которая даже не стала общаться с персоналом, поручив это своим представителям.

3,5 балла получила жена Джастина Бибера Хейли. Модель, по словам @juliacarolann, была частым гостем в заведении и неприятна в общении. Интересно, что Хейли Бибер поспешила выразить сожаление в комментариях, заверив @juliacarolann, что в ее намерениях никогда не было проявить плохое отношение к персоналу. Она также поблагодарила девушку за критику, пообещав работать над собой.

These are just my personal experiences, pls take with a grain of salt 💖 xo ##greenscreen ##manhattan ##fyp ##foryoupage ##celebrity ##rating ##newyork