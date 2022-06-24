Группа Little Big выпустила антивоенную песню Generation Cancellation и уехала из России

Петербургская панк-рейв группа Little Big выпустила 24 июня на своем YouTube-канале клип на песню Generation Cancellation, которую участники коллектива назвали "антивоенным манифестом". Об этом пишет "Медуза".

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В двухминутном ролике, авторами идеи и сценария которого являются Алина Пязок и Илья Прусикин, политики, чьи глаза спрятаны за значками мировых валют, "играют в шахматы" фигурками живых солдат, наводят друг на друга оружие, "угощают" детей ракетами, а их носы вырастают, как у Пиноккио, от вранья, пронзая мозги своих избирателей.

Участники Little Big, которые уже не раз высказывались против военных действий России на территории Украины, заявили, что в своем новом клипе они "критикуют войну, пропаганду и политику с помощью подборки визуальных сцен, наполненными отсылками и пасхалками на текущую социо и геополитическую ситуацию".

"Мы обожаем свою страну, но мы полностью не согласны с войной в Украине, более того мы верим, что любая война неприемлема. Мы осуждаем действия российского правительства, а также нам настолько отвратительна машина российской военной пропаганды, что мы решили бросить все и уехать из страны", — сказал лидер Little Big Илья Прусикин ("Ильич").

В сообщении группы сказано, что сейчас она базируется в Лос-Анджелесе.

Клип Generation Cancellation стал первой видеоработой Little Big за последние 8 месяцев и первым клипом группы с начала военных действий РФ в Украине.

Группа Little Big должна была выступать на "Евровидении" от России в 2020 году с песней UNO, однако из-за пандемии Covid-19 конкурс был заменен на онлайн-концерт. В конкурсе 2021 года группа выступать не стала, и участником от России была выбрана певица Манижа.