Грязное белье Деппа, суд над Ефремовым и измена Тарзана: главные скандалы 2020 года

В начале декабря американский журнал Time признал 2020-й худшим годом в истории современных Соединенных Штатов, мотивируя это тем, что едва ли остались в живых американцы, помнящие куда более страшное время. "Будь 2020-й картиной-антиутопией, вы бы, скорее всего, выключили ее после 20 минут", — отметила автор титула Стефани Захарек. Можем лишь добавить, что год был нелегким не только для американцев — для индустрии культуры он оказался попросту опустошительным. И, как водится, полным громких скандалов, за которыми из-за режима самоизоляции все, просиживая штаны по домам, следили только внимательнее.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

О главных скандалах, острых конфликтах и знаковых явлениях культуры 2020 года пишет "Лента.ру".