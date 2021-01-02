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"Я больной ублюдок, я люблю перепихон по-быстрому"
Грязное белье Деппа, суд над Ефремовым и измена Тарзана: главные скандалы 2020 года
Foto: ITAR TASS/Reuters/Scanpix/LETA/Vida Press/Privātais ahīvs

В начале декабря американский журнал Time признал 2020-й худшим годом в истории современных Соединенных Штатов, мотивируя это тем, что едва ли остались в живых американцы, помнящие куда более страшное время. "Будь 2020-й картиной-антиутопией, вы бы, скорее всего, выключили ее после 20 минут", — отметила автор титула Стефани Захарек. Можем лишь добавить, что год был нелегким не только для американцев — для индустрии культуры он оказался попросту опустошительным. И, как водится, полным громких скандалов, за которыми из-за режима самоизоляции все, просиживая штаны по домам, следили только внимательнее.

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О главных скандалах, острых конфликтах и знаковых явлениях культуры 2020 года пишет "Лента.ру".

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"Я больной ублюдок, я люблю перепихон по-быстрому"

Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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