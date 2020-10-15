Гвинет Пэлтроу и Кейт Хадсон перечислили умеющих целоваться голливудских актеров

Актрисы Гвинет Пэлтроу и Кейт Хадсон перечислили голливудских актеров, с которыми им больше всего понравилось целоваться на камеру. Об этом пишет The Independent.

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Пэлтроу попросила Хадсон назвать умеющего целоваться актера. Та ответила, что самый неплохой поцелуй у нее был с Билли Крудапом на съемках фильма "Почти знаменит". Сцена не попала в финальную версию картины.

Хадсон отметила, что когда целовалась с Мэттью МакКонахи на съемках таких фильмов, как "Золото дураков" и "Как отделаться от парня за 10 дней", что-то постоянно портило кадр. "Либо у кого-то шли сопли, либо внезапно дул ветер", — вспомнила Хадсон.

Пэлтроу рассказала о поцелуе с Робертом Дауни-младшим на съемках фильмов из серии "Мстители": "Когда я целовала Роберта, я думала: "Да вы шутите, это же буквально как с братом целоваться"".

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