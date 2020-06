Кинозвезда Гвинет Пэлтроу, в последние несколько лет переквалифицировавшаяся в успешную предпринимательницу, выпустила новую ароматическую свечу с противоречивым названием. После продукта, который назывался "This Smells Like My Vagina" ("Это пахнет, как моя вагина"), который был распродан в течение нескольких часов после своего выхода в середине января, она выпустила на рынок новый — с похожим названием.

О новинке Гвинет Пэлтроу рассказала во время видеоинтервью американскому телеведущему Джимми Фэллону в передаче The Tonight Show. Начав хвастаться продуктами, приобретенными на платформе Гвинет Пэлтроу Goop — в частности, маской для лица, — телеведущий не смог не вспомнить о громкой истории со свечой. После того как Джимми Фэллон преувеличенно смутился, когда Гвинет Пэлтроу произнесла ее название, актриса усилила эффект, рассказав о еще одной свече.

"У нас есть новая, которая, кстати, может тебе больше подойти — чтобы подарить своей жене", — сказала Гвинет Пэлтроу и продемонстрировала Джимми Фэллону свечу с названием "This Smells Like My Orgazm" ("Это пахнет как мой оргазм"). Она добавила, что к коробке со свечой прилагаются еще и фейерверки.

Свеча "Это пахнет, как мой оргазм" уже продается на сайте Goop и стоит $75. В описании говорится: "Подходящее дополнение к той свече — вы знаете, о какой мы говорим, — этот аромат стал смешением запахов кислого грейпфрута, нероли и спелых ягод черной смородины, дополненных зеленым чаем "Ганпаудер" и абсолютов турецкой розы. Запах сексуальный, неожиданный и вызывающий страшное привыкание".

Предыдущая новинка Гвинет Пэлтроу — свеча "Это пахнет, как моя вагина" — пахла геранью, бергамотом, кедром, мускусной травой. Когда в середине января этого года она поступила в продажу, пользователи интернета раскритиковали звезду за столько противоречивый выбор названия, решив, что таким образом она решила пробудить к себе интерес.

"А как пахнет отчаянное желание привлечь внимание?" — спрашивали в Twitter. "Только что услышал о свече "Пахнет, как моя вагина". Она полностью уничтожила мою свечу "Пахнет, как моя крайняя плоть", — шутил другой пользователь.

Однако каким бы ни было намерение Гвинет Пэлтроу, заинтересовать общественность ей удалось — свечу раскупили за несколько часов, и в продажу она вернулась только в конце февраля.

Сама Гвинет Пэлтроу объясняла, что название родилось из шутки. Когда актриса и парфюмер Дуглас Литтл создавали аромат, эту фразу Гвинет Пэлтроу произнесла, понюхав результат работы. Как говорится в описании, у свечи "веселый, восхитительный, сексуальный и удивительно неожиданный" запах.

Свеча с веселым ароматом и дерзким названием стала для Гвинет Пэлтроу "панковским, феминистским заявлением" — об этом она сказала, в частности, и Джимми Фэллону.

Поставить такую свечу на стол означает бросить вызов, учитывая, как утверждала актриса ранее, что "женщин всегда учили испытывать определенный стыд по поводу своего тела".

После выхода продукта под названием "Это пахнет как моя вагина" Гвинет Пэлтроу пожаловалась на давление со стороны мужчин в мире бизнеса на презентации в Национальной федерации ритейла в Нью-Йорке. "Там много разных противоречий, — сказала Пэлтроу. — Прежде всего, я оказалась крупной целью, потому что я очень известная актриса, которая решила основать свое дело и стать предпринимательницей — и я думаю, это направило людей по неправильному пути".

По мнению Гвинет Пэлтроу, мужчинам неприятно, когда женщины делают то, что не укладывается в их представления о правильном устройстве мира. "Я думаю, люди смешанно реагируют на женщин, выходящих за рамки, им вполне комфортно, когда мы находимся внутри них", — заявила селебрити на презентации.