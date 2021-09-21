Гюльчатай из "Белого солнца пустыни" попала в секту

Советская актриса Татьяна Федотова, известная по роли Гюльчатай в фильме "Белое солнце пустыни", попала в ряды потенциально опасной религиозной организации. "Лента.ру" пишет, что об этом рассказали коллеги 70-летней артистки в ходе программы "Звезды сошлись" телеканала НТВ, запись которой была опубликована на YouTube.

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Гость передачи, судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко отметил, что знаменитые личности нужны подобным сектам для рекламы.

"Татьяна действительно стала сектанткой. Без воли самого человека, который долго находится в этой организации, помочь ему невозможно. Она года два состоит в этой организации. Это крайне сложный случай. Она считает, что люди, которые не пришли к этому учению, заблуждаются, и им нужно прийти к спасению", — заявил Иванишко. Эксперт подчеркнул, что руководители данной секты в Тверской области "выкачивают из людей имущество, квартиры", переписывая на себя собственность членов секты.

В апреле этого года стало известно о смерти народного артиста Грузинской ССР, звезды фильма "Белое солнце пустыни" Кахи Кавсадзе. Отмечалось, что исполнитель роли Черного Абдуллы умер из-за осложнений после коронавирусной инфекции. Мужчина ушел из жизни в возрасте 85 лет.