Хабиб, Моргенштерн и Бузова: Forbes назвал самых успешных российских звезд

Российская редакция журнала Forbes представила очередной рейтинг 50 самых успешных российских звезд.
Первым, как и в прошлом году, стал боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. Место в рейтинге определялось по сумме баллов, которая рассчитывалась по нескольким параметрам: величина гонораров за последний год и показатели популярности, включая упоминаемость в СМИ и число подписчиков в Instagram и YouTube. О тех, кто вошел в первую десятку, пишет РБК.
- 1. Первое место. Хабиб Нурмагомедов, спортсмен
- 2. Второе место. Моргенштерн, музыкант
- 3. Третье место. Ольга Бузова, телеведущая и певица
- 4. Четвертое место. Тимати (Тимур Юнусов), музыкант
- 5. Пятое место. Сергей Шнуров, музыкант
- 6. Шестое место. Александр Овечкин, спортсмен
- 7. Седьмое место. Ксения Собчак, телеведущая
- 8. Восьмое место. Баста (Василий Вакуленко), музыкант
- 9. Девятое место. Артем Дзюба, спортсмен
- 10. Десятое место. Полина Гагарина, певица