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Первое место. Хабиб Нурмагомедов, спортсмен
Хабиб, Моргенштерн и Бузова: Forbes назвал самых успешных российских звезд
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Российская редакция журнала Forbes представила очередной рейтинг 50 самых успешных российских звезд.

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Первым, как и в прошлом году, стал боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. Место в рейтинге определялось по сумме баллов, которая рассчитывалась по нескольким параметрам: величина гонораров за последний год и показатели популярности, включая упоминаемость в СМИ и число подписчиков в Instagram и YouTube. О тех, кто вошел в первую десятку, пишет РБК.

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Первое место. Хабиб Нурмагомедов, спортсмен

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