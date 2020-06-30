Хакеры шантажируют ЛеБрона Джеймса, Мадонну и Леди Гагу
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Сразу несколько американских знаменитостей из мира музыки, кино и спорта оказались потенциальными жертвами хакеров, которые выставили на онлайн-аукцион документы с конфиденциальной информацией о жизни звезд. Жертвами могут стать баскетболист ЛеБрон Джеймс, певицы Мадонна, Леди Гага, Ники Минаж, Мэрайя Кэри.

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Группа компьютерных мошенников известная под инициалами REvil сумела произвести взлом компьютеров с базой данных о звездных клиентах известной юридической фирмы Grubman Shire Meiselas & Sacks, сообщает портал Basketusa.Com. В распоряжении хакеров оказалась закрытая информация.

Преступники обратились к потенциальным жертвам с требованием выплатить 42 млн долларов за неразглашение документов, содержащих информацию о юридических соглашениях, контрактах и личной переписке звезд шоу-бизнеса. При этом они также организовали аукцион по продаже документов, который начнется через несколько дней, если им не выплатят деньги. Стартовая цена скандального лота – 600 тыс. долларов.

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