Хакеры шантажируют ЛеБрона Джеймса, Мадонну и Леди Гагу

Сразу несколько американских знаменитостей из мира музыки, кино и спорта оказались потенциальными жертвами хакеров, которые выставили на онлайн-аукцион документы с конфиденциальной информацией о жизни звезд. Жертвами могут стать баскетболист ЛеБрон Джеймс, певицы Мадонна, Леди Гага, Ники Минаж, Мэрайя Кэри.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Группа компьютерных мошенников известная под инициалами REvil сумела произвести взлом компьютеров с базой данных о звездных клиентах известной юридической фирмы Grubman Shire Meiselas & Sacks, сообщает портал Basketusa.Com. В распоряжении хакеров оказалась закрытая информация.

Преступники обратились к потенциальным жертвам с требованием выплатить 42 млн долларов за неразглашение документов, содержащих информацию о юридических соглашениях, контрактах и личной переписке звезд шоу-бизнеса. При этом они также организовали аукцион по продаже документов, который начнется через несколько дней, если им не выплатят деньги. Стартовая цена скандального лота – 600 тыс. долларов.