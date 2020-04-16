Актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в сериале "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману Гузели Яхиной, получает множество проклятий из-за проекта. Об этом она рассказала в Instagram-аккаунте фонда "Подари жизнь", пишет "Комсомольская правда".

Артистка отметила, что ее удивили претензии к сериалу. "Мало того, что были ожидаемые проклятия со стороны радикально настроенной части татарского общества, но я с удивлением обнаружила, что добавилась еще и претензия на тему "осквернения нашей истории". Не только искажения татарского быта, но и исторической правды в целом", — сказала она.

По словам Хаматовой, для нее раскулачивание всегда казалось "убийством, трагедией огромного числа людей, преступлением и морально-этической катастрофой". "И вдруг я обнаруживаю, что огромное число людей думает по-другому", — добавила она.

Актриса подчеркнула, что крайне негативно относится к попыткам приукрасить и изменить историю страны, поскольку ее незнание "не дает нам двигаться дальше". "Наоборот, у меня были опасения, что действительность, которую мы показали в картине, будет недостаточно жесткой, что не появится ощущение боли и трагедии от происходящего", — сказала она.

Действие сериала "Зулейха открывает глаза" разворачивается в 1930 году. У главной героини, татарской крестьянки, красногвардейцы убивают мужа, а ее ссылают в Сибирь. Премьера сериала состоялась в эфире телеканала "Россия 1", после этого показ фильма потребовала запретить партия "Коммунисты России"