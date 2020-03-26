"Хапать до самой смерти". У Аллы Пугачевой нашли нефтяную скважину

По утверждению продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина, певице Алле Пугачевой принадлежит нефтяная скважина, доход от которой полностью идет в карман артистки.

Об этом Разин рассказал в интервью изданию "Собеседник", сославшись на информацию от руководителя нефтяной компании в Нефтеюганске. Бизнесмен также рассказал Разину, что многие знаменитости имеют по такой вышке и неплохо живут на доходы от них. "Одна из них работает только на Пугачеву. Вся прибыль от нее капает в карман Аллы", — цитирует Разина "Собеседник".

Муж Пугачевой, шоумен Максим Галкин на интервью Разина отреагировал с удивлением и юмором. "Адресок скважины не подкинете, будем знать, где деньги наши", — написал юморист в stories в Instagram, сопроводив публикацию смайликом.

В том же интервью Разин заявил, что и Пугачевой, и прочим артистам, выступающим уже десятки лет, пора покинуть сцену, но не позволяет жадность. "Ротару, Пугачева, Лещенко и Леонтьев – очень престарелые артисты, – говорит продюсер. – Поэтому они должны немедленно уйти на покой. Либо помрут на сцене. Я выступал в Ледовом дворце Санкт-Петербурга в декабре, а на следующий день там была София Ротару вместе с "Легендами Ретро FM". На меня было продано 10 тысяч билетов, а на них – четыре тысячи. Уже даже зрители намекают, что пора уходить. Они все очень богатые. Но жадность не останавливает человека. Поэтому видите, что творят? Что Пугачева, что Ротару всегда были такими. Они о здоровье не думают, только о том, как хапнуть побольше. У них это врожденное чувство – хапать, хапать до самой смерти. А им надо срочно на пенсию".