Комик Гарик Харламов опроверг информацию о том, что его развод с Кристиной Асмус является шуткой для YouTube-шоу Comment Out. Обращение он опубликовал на своей странице в Instagram.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он также обвинил ведущего шоу Владимира Маркони в пиаре.

"Ну а теперь смотрите, передача с якобы нашим участием с Кристиной выйдет в июле. Давайте считать дни. Мне самому крайне интересно посмотреть", — сказал Харламов.

Он также посоветовал СМИ попросить у Маркони подтверждения информации, например, тизер передачи.

Ранее ведущий программы Comment Out Владимир Маркони рассказал, что Асмус и Харламов сделали посты о разводе в качестве наказания в выпуске игры.