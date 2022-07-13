Харрисону Форду — 80. Как бывший плотник стал главным секс-символом Голливуда

13 июля американскому актеру Харрисону Форду исполняется 80 лет. За свою многолетнюю карьеру в индустрии Форд сыграл десятки самых разноплановых ролей, однако в культурном коде современного зрителя он навсегда останется в трех лицах — отважного контрабандиста Хана Соло ("Звездные войны"), искателя приключений Индианы Джонса (франшиза об Индиане Джонсе) и меланхоличного охотника за головами Рика Декарда ("Бегущий по лезвию").

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Рассказываем, как Харрисон Форд превратился в одного из самых востребованных актеров XX века.

Стеснительный бойскаут

Харрисон Форд родился в Чикаго, в семье ирландца Кристофера Форда и русской еврейки Доры Нидельман. Бабушка и дедушка будущего актера — Анна Лифшиц и Гарри Нидельман (в честь которого его, собственно, и назвали) — переехали в США из Минска в начале 1900-х годов. Комментируя свое необычное происхождения Форд неоднократно говорил: "Как человек я всего ощущал себя ирландцем, а как актер – евреем. Что касается религии, то тут я демократ, либерал до последней полоски".

Харрисон рос стеснительным мальчиком — у него практически не было друзей во дворе. Однако от местных хулиганов ему всегда доставалось по полной. К счастью, будучи подростком, Форд записался в отряд бойскаутов, где научился стоять за себя в любых драках. Примечательно, что через несколько лет знаменитый голливудский режиссер Джордж Лукас превратит молодого Индиану Джонса в скаута, сделав таким образом милую отсылку к детскому увлечению актера.

В старшей школе Харрисон Форд, унаследовавший от отца-диктора красивый голос, стал ведущим комментатором школьных матчей — при этом, сам он спортом не увлекался, предпочитая ему точные науки и технологии: будущая знаменитость увлекалась различными моделями поездов.

Забавно, что несмотря на творческую профессию Форда-старшего, активно выступавшего на водевилях, сам Харрисон никогда не мечтал стать актером. Гораздо больше его привлекали простые рабочие профессии, которые приносили реальные деньги и не требовали гибкости в общении. Проблема в том, что Форд рос довольно-таки замкнутым юношей и, как правило, не находил взаимопонимания с людьми. Что самое странное — в отличие от большинства ровесников он не ходил на сеансы в кино, даже ради развлечения.