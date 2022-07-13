Харрисону Форду — 80. Как бывший плотник стал главным секс-символом Голливуда

13 июля американскому актеру Харрисону Форду исполняется 80 лет. За свою многолетнюю карьеру в индустрии Форд сыграл десятки самых разноплановых ролей, однако в культурном коде современного зрителя он навсегда останется в трех лицах — отважного контрабандиста Хана Соло ("Звездные войны"), искателя приключений Индианы Джонса (франшиза об Индиане Джонсе) и меланхоличного охотника за головами Рика Декарда ("Бегущий по лезвию").
Рассказываем, как Харрисон Форд превратился в одного из самых востребованных актеров XX века.
Стеснительный бойскаут
Харрисон Форд родился в Чикаго, в семье ирландца Кристофера Форда и русской еврейки Доры Нидельман. Бабушка и дедушка будущего актера — Анна Лифшиц и Гарри Нидельман (в честь которого его, собственно, и назвали) — переехали в США из Минска в начале 1900-х годов. Комментируя свое необычное происхождения Форд неоднократно говорил: "Как человек я всего ощущал себя ирландцем, а как актер – евреем. Что касается религии, то тут я демократ, либерал до последней полоски".
Харрисон рос стеснительным мальчиком — у него практически не было друзей во дворе. Однако от местных хулиганов ему всегда доставалось по полной. К счастью, будучи подростком, Форд записался в отряд бойскаутов, где научился стоять за себя в любых драках. Примечательно, что через несколько лет знаменитый голливудский режиссер Джордж Лукас превратит молодого Индиану Джонса в скаута, сделав таким образом милую отсылку к детскому увлечению актера.
В старшей школе Харрисон Форд, унаследовавший от отца-диктора красивый голос, стал ведущим комментатором школьных матчей — при этом, сам он спортом не увлекался, предпочитая ему точные науки и технологии: будущая знаменитость увлекалась различными моделями поездов.
Забавно, что несмотря на творческую профессию Форда-старшего, активно выступавшего на водевилях, сам Харрисон никогда не мечтал стать актером. Гораздо больше его привлекали простые рабочие профессии, которые приносили реальные деньги и не требовали гибкости в общении. Проблема в том, что Форд рос довольно-таки замкнутым юношей и, как правило, не находил взаимопонимания с людьми. Что самое странное — в отличие от большинства ровесников он не ходил на сеансы в кино, даже ради развлечения.
Тем не менее в студенческие годы, которые Форд проводил на факультете философии Рипон-колледжа, он все-таки записался в театральный кружок — с целью побороть стеснительность. Впоследствии Харрисон признался, что сразу же полюбил актерское мастерство: "Я очень поздно созрел, но все-таки нашел себя".
Увы, несмотря на успехи на сцене, с учебой Форду не везло — за несколько дней до выпускного руководство колледжа приняло решение об его отчислении, что в целом никого не особо расстроило. В тот момент будущий актер определенно не планировал связывать жизнь с философией.
Переезд в Лос-Анджелес и знакомство с Джорджем Лукасом
После недолгого, но плодотворного периода работы в театральной труппе Williams Bay Харрисон Форд и его будущая жена Мэри Марквардт, с которой актер познакомился еще во времена учебы в колледже, решили переехать в Голливуд.
Сначала будущий секс-символ был вынужден работать обычным барменом, однако через два года ему худо-бедно удалось заключить контракт со студией Columbia и даже выбить себе небольшой гонорар — 150 долларов за роль.
Дебютной актерской работой Форда стала криминальная драма "Смертельный жар на карусели" 1966-го года, где он исполнил роль посыльного. Затем последовали другие, не самые большие и не особо заметные роли в комедии "Лав", а также сериалах "Любовь по-американски", "Дымок из ствола" и других.
Мало кто знает, что Харрисон Форд прослушивался и практически был утвержден на главную роль в культовой комедии "Выпускник" Майка Николса. Однако в последний момент режиссер познакомился с Дастином Хоффманом и передумал. Будучи абсолютно уверенным в успехе этого фильма, Форд был абсолютно раздавлен своим провалом. Это привело его к конфликту с боссами Columbia и последующему увольнению актера со студии. К счастью, Харрисона подобрали Universal — но с ними сотрудничества тоже не получилось. После ряда неудачных попыток сняться у Джона Шлезингера ("Аптечный ковбой") и Микеланджело Антониони ("Забриски Пойнт") Форд твердо решил попрощаться с карьерой актера и… устроился работать плотником.
В тот момент в его семье уже родилось двое детей, а сотрудничество с киностудиями практически не приносило дохода. Другое дело — плотничество. За свою недолгую карьеру в этой среде Форд умудрился сколотить сцену для группы The Doors и даже собрать мебель в доме продюсера Фреда Росса.
Именно Росс по итогу и способствовал знакомству актера с тогда еще начинающим постановщиком Джорджем Лукасом — довольный покупкой продюсер записал Форда на прослушивание в комедию "Американские граффити", которое неожиданно прошло отлично — его утвердили на второстепенную роль Боба Фэлфы. В тот момент никто из съемочной команды не подозревал о том, какой на самом деле их ждет успех — критики и зрители были в диком восторге от фильма, а перед Джорджем Лукасом разом открылись все двери.
Хорошие отношения с режиссером позволили Форду попасть на прослушивание "Звездных войн", где он получил свою первую большую роль пилота-контрабандиста Хана Соло.
Первые большие роли
Вышедший в 1977-м году фильм "Звездные войны: Новая надежда" быстро стал хитом, собрав миллионы фанатов по всему земному шару. Харрисон Форд, Кэрри Фишер и Марк Хэмилл в мгновение ока превратились в звезд мировой величины. При этом, важно отметить, что гонорар за первую часть фантастической франшизы у актера был довольно скромный — всего 1000 долларов.
К счастью, последующие работы в фильмах "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая" позволили Форду перестать, наконец, беспокоиться о деньгах и полностью сфокусироваться на любимой работе.
Вторая великая роль пришла к актеру случайно — подающий надежды режиссер Стивен Спилберг оказался хорошим другом Джорджа Лукаса. Постановщики начали работу над сценарием фильма "Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега" во время совместного отдыха на Гавайях. Тогда же Спилберг признался, что в роли искателя приключений видит исключительно Форда и никого другого. Поначалу Лукас выступил против такого предложения, ему не хотелось, чтобы зрители решили, что мегапопулярного Хана Соло теперь пытаются пропихнуть в каждый фильм. Однако впоследствии он согласился с доводами Спилберга и уступил.
Съемки во франшизе дались Форду нелегко: во время работы над первым фильмом его чуть не придавило гигантским каменным шаром, а во втором — актер повредил спинной диск, катаясь на слоне. К счастью, на этом неудачи "Индианы Джонса" и ограничились: приключенческая сага быстро стала хитом и завоевала любовь зрителей.
В перерыве между созданием первой и второй части "Индианы Джонса" Харрисон Форд подписался на роль Рика Декарда в "Бегущем по лезвию" Ридли Скотта, но затем сильно пожалел о своем решении. Конфликты на съемочной площадке начались буквально с первого рабочего дня: Форду не удалось найти общего языка с Ридли Скоттом, который, как и сам актер, всегда отличался сложным характером. Кроме того, у Харрисона сложились очень конфликтные отношения с экранной возлюбленной в исполнении Шон Янг.
Поначалу казалось, что все затраченные усилия не стоили того: в отличие от "Звездных войн" и "Индианы Джонса" фильм Скотта не получил теплого приема, а потом и вовсе провалился в мировом прокате. Однако спустя десятилетия "Бегущий по лезвию" обрел заслуженную славу как одна из величайших картин, во многом предопределившая развитие жанра фантастики и самого стимпанка, а роль меланхоличного Рика Декарда окончательно утвердила за Харрисоном Фордом статус главного секс-символа Голливуда 80-х годов.