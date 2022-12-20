Харви Вайнштейн признан виновным еще в одном изнасиловании - в этот раз русской модели

Суд присяжных в Лос-Анджелесе в понедельник признал знаменитого голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по еще одному делу об изнасиловании. 70-летний Вайнштейн уже отбывает 23-летний срок за аналогичные преступления.

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Жюри присяжных, состоявшее из восьми мужчин и четырех женщин, совещалось девять дней и решило признать Вайнштейна виновным в сексуальных преступлениях против одной из четырех женщин, обвинения которых в адрес Вайнштейна рассматривались в этом деле.

Бывший кинопродюсер признан виновным в изнасиловании в 2013 году бывшей модели, уроженки России, которая фигурирует в материалах дела под вымышленным именем "Джейн Доу номер один". Теперь ему грозит еще один тюремный срок длиной до 24 лет.

Присяжные не смогли прийти к согласию относительно обвинений, выдвинутых женой губернатора Калифорнии Дженифер Сибел Ньюсом, актрисой и сценаристкой Лорен Янг и еще одной женщиной, обозначенной как "Джейн Доу номер три". Ньюсом и Янг тоже были обозначены как "Джейн Доу" под номерами, но сами отказались от анонимности.

По этим эпизодам присяжные либо объявили Вайнштейна невиновным, либо признали невозможность вынести приговор за недостаточностью доказательств.

По предыдущему делу об изнасиловании и сексуальных домогательствах Вайнштен был осужден в начале 2020 года в Нью-Йорке. В августе этого года Верховный суд штата Нью-Йорк согласился рассмотреть его апелляцию.

Нынешний суд продолжался два месяца. Как и в предыдущем деле, потерпевшие рассказывали, как Харви Вайнштейн принуждал их к сексу.

Адвокаты Вайнштейна доказывали, что все происходило по обоюдному согласию: женщины сами соглашались на секс с влиятельнейшим в мире кино человеком.

"Джейн Доу номер один", модель из России, рассказала, что в 2013 году жила в Италии, а в феврале прилетела в Лос-Анджелес на фестиваль итальянского кино. По ее словам, Вайнштейн явился к ней в гостиницу и принудил ее к оральному сексу.

"Я сама себя уничтожала. Я чувствовала себя очень виноватой. Прежде всего потому что открыла ему дверь", - сказала в суде потерпевшая.

Жена губернатора Калифорнии Дженифер Сибел Ньюсом, чьи обвинения присяжные сочли недостаточно обоснованными, заявила после вынесения вердикта, что довольна тем, что Харви Вайнштейн больше никого не сможет изнасиловать и проведет остаток жизни в тюрьме.

Славу Харви Вайнштейну принесла работа над фильмами "Криминальное чтиво", "Английский пациент", "Влюбленный Шекспир" и многими другими.

Бышего магната киноиндустрии обвиняют в сексуальных преступлениях против более чем 80 женщин, среди которых есть известные голливудские актрисы. Они утверждают, что подвергались домогательствам и сексуальному насилию со стороны Вайнштейна на протяжении многих лет.