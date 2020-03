Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

67-летнего голливудского магната, приложившего руку к созданию оскароносных, многомиллионных, вошедших в историю кинематографа хитов, приговорили к 23 годам тюремного заключения. Решение суда назвали новой вехой для движения против домогательств #MeToo и для всей киноиндустрии США. Сам продюсер перед оглашением приговора просил судью дать ему пять лет тюрьмы.

Все началось с журналистского расследования

В секс-скандалы Вайнштейн попадал на протяжении всей своей карьеры, однако ему успешно удавалось заминать их деньгами. В начале октября 2017 года The New York Times заявил о восьми таких случаях за последние 30 лет. В статье актриса Эшли Джадд ("Целуя девушек") сообщила о домогательствах со стороны продюсера, Роуз Макгоуэн ("Зачарованные") — об изнасиловании. Его уволили с руководящего поста собственной компании The Weinstein Co, сам Харви принес извинения за свои поступки и объявил, что намерен обратиться за медицинской помощью, намекая на то, что его поведение вызвано психологическими проблемами. Через неделю после публикации The New York Times журнал New Yorker обнародовал свидетельства еще 13 жертв Вайнштейна, в них, в частности, также рассказывалось об изнасилованиях. Среди жертв — актрисы Азия Ардженто, Мира Сорвино, Люсия Эванс. Общее число обвинителей — 21.

Статьи cпровоцировали новые свидетельства

От продюсера ушла супруга, его исключили из вручающей "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук. Обвинения о домогательствах, изнасилованиях и просто в недостойном обращении начали валиться на Вайнштейна со всех сторон, самые громкие имена — Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Наташа Мальте, Пас де ла Уэрта, Леа Сейду, Кэтерин Кендалл, Кара Делевинь. На этом этапе на продюсера уже заведены два дела — в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Жертвы Харви нашлись даже в Великобритании, из-за чего Скотленд-Ярд начал собственное расследование. К концу 2017-го число предполагаемых жертв продюсера перевалило за 60.

Возникло движение Time's Up

Секс-скандал превратился в целое общественное явление — жертвы других продюсеров, режиссеров и актеров также стали публично называть имена своих насильников. В начале 2018 года голливудские звезды организовали движение Time's Up ("Время вышло"), цель которого — бороться с сексуальным насилием в киноиндустрии. Со временем внимание движения перешло и на другие сферы — индустрии музыки, театра, стендапа, спорта, книг и СМИ. Многие обвинения разрушили целые карьеры, однако большинство не получили продолжения в виде судебных процессов. При этом киноиндустрия начала бюрократическую (хоть и во многом несущую символический характер) борьбу с домогательствами — актерские, режиссерские и продюсерские профсоюзы и гильдии выпустили пособия и рекомендации по работе с обнаженкой, проведению кастингов на такую работу и противодействию сексуальному насилию в компаниях, а на съемочной площадке появились координаторы съемок сцен секса.

Вайнштейн сдался полиции и тут же вышел под залог

25 мая 2018 года продюсер самостоятельно приехал в полицейский участок в Нью-Йорке, где его арестовали и предъявили обвинения. Харви вышел под залог в миллион долларов, его обязали носить электронный браслет, отслеживающий передвижения. На этот момент о его преступлениях заявили уже более 80 женщин, сам Вайнштейн отказался признавать вину. Тем временем одна из самых громких обвинительниц продюсера, Роуз Макгоуэн, попала в целую серию скандалов — в сеть слили ее обнаженные фото, ее обвинили в хранении кокаина (в этих злоключениях она обвинила Харви), а из-за секс-скандала с продюсером ее менеджер совершила суицид. Выяснилось, что одна из первых выступивших публично жертв Вайнштейна, Азия Ардженто, в 37-летнем возрасте занималась сексом с несовершеннолетним актером Джимми Беннеттом. Положение продюсера внезапно начало улучшаться — в октябре 2018-го ему удалось снять обвинение со стороны Люсии Эванс (обвиняла его в принуждении к оральному сексу), а к концу 2019-го он отговорил от выдвижения обвинений более 30 предполагаемых жертв — им выплатили в общей сумме 25 миллионов долларов.

Суд длился чуть больше месяца

В Нью-Йорке Вайнштейну предъявили пять обвинений — два эпизода изнасилования, два случая сексуальных домогательств и насильственном куннилингусе. Суд присяжных, состоявший из семи мужчин и пяти женщин, после четырехдневных обсуждений 24 февраля признал продюсера виновным в изнасиловании третьей степени тяжести американки Джессики Манн и склонении к сексу уроженки Великобритании Мириам Халей. Вайнштейна признали невиновным в изнасиловании первой степени тяжести (также связанном с Манн) и двух случаях сексуальных домогательств. Между двумя изнасилованиями прошло три года, в этот период пытавшаяся начать актерскую карьеру женщина находилась с продюсером в отношениях. На процессе выступали еще три жертвы Харви — модель Тэрел Вулфф, актриса Аннабелла Шиорра и бывшая официантка Доун Даннинг. Их показания (об изнасилованиях и домогательствах со стороны продюсера) не стали обвинениями из-за истечения срока давности, однако заслушивались в суде как доказательства того, на что способен Вайнштейн. Еще одна жертва, Лорен Янг, рассказала о домогательствах, обвинения в которых предъявлены Харви в Лос-Анджелесе — суд по этому делу начнется после завершения первого. Также против него готовятся иски в Великобритании, однако там речь идет о требованиях денежных компенсаций, а не о тюремных сроках.

Продюсер попал в больницу вместо тюрьмы

После оглашения решения присяжных Вайнштейна должны были отправить на остров-тюрьму Райкерс, расположенную в нью-йоркском проливе Ист-Ривер, однако вместо этого продюсер попал в больницу — сразу после оглашения приговора он пожаловался на боли в груди. Позже его переместили в тюремный лазарет, за несколько дней до оглашения приговора Вайнштейн упал и якобы получил сотрясение мозга. Адвокаты продюсера готовятся обжаловать решение суда.