Российский актер Алексей Панин выложил в соцсети фотографию, на которой предстал полуобнаженным в женском нижнем белье.

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Вместе с артистом на снимке попозировали две полуголые девушки, пишет "Московский комсомолец". Отмечается, что актер опубликовал фото несколько раз: сначала он выложил снимок без цензуры, затем удалил его и обнародовал вновь, замазав на нем интимные места. Указывается, что на фото вместе с Паниным появилась его "гражданская жена Ева" вместе с подругой.

В статье не уточняется соцсеть, в которой якобы появилось фото Панина. Снимок также разошелся в Twitter, где стал поводом для обсуждений. "Хорошо, на этот раз без собачек", - отмечают комментаторы.