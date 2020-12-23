Хотели частной жизни: почему Гарри и Меган обвиняют в лицемерии

СМИ, наконец, стало известно, чем будет заниматься благотворительный фонд принца Гарри и Меган Маркл Archewell — супруги объявили, что будут поддерживать организацию, занимающуюся питанием попавших в беду людей. Имеются в виду, прежде всего, кухни, которые разворачивают в местах катастроф. О благотворительной деятельности герцоги объявили на фоне общего недовольства публики их контрактом со Spotify: люди больше не верят, что они стремились к частной жизни.

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Как сообщает Bloomberg, организация, о появлении которой Гарри и Меган рассказали еще в апреле, начнет сотрудничать с шеф-поваром Хосе Андресом и его проектом World Central Kitchen, который помогает с питанием людям, оказавшимся в беде – в частности, во время стихийных бедствий и катастроф.

"Здоровье общества зависит от нашей способности проявлять гуманное отношение друг к другу, — заявили Гарри и Меган в прессе. – Когда мы думаем о шефе Андресе и потрясающей команде World Central Kitchen, мы вспоминаем, что даже во времена невероятных невзгод есть множество людей, которые хотят – и работают для этого без устали – поддерживать друг друга".

По информации Bloomberg, средства фонда Archewell пойдут на создание четырех общественных центров, которые в случае необходимости можно будет преобразовать в кухни для экстренной помощи при стихийных бедствиях.

Более подробных сведений не сообщают, однако в Twitter уже назвали такое сотрудничество "удобным", поскольку и фонд Меган и Гарри, и World Central Kitchen — клиенты одного пиар-агентства, Sunshine Sachs.

Известие о первом благотворительном проекте, которым занялись принц Гарри и Меган Маркл, поспело через несколько дней после того, как стало известно, что пара подписала контракт с музыкальным сервисом потокового вещания Spotify. Теперь созданная герцогами студия Archewell Audio начнет производить подкасты для размещения на платформе – уже в начале следующего года от внука британской королевы и его супруги можно ждать "вдохновляющих историй", как они обещают.

Тот факт, что супруги подписали многолетний эксклюзивный контракт, был воспринят публикой противоречиво – дело в том, что Spotify не первая компания, заключившая с парой соглашение. Теперь пользователи соцсетей возмущаются тем, что принц Гарри и Меган Маркл используют свой статус родственников Елизаветы II для саморекламы и зарабатывания денег. "Это бесстыдный рекламный трюк, чтобы им могли платить огромные суммы денег за единственный талант – их королевский титул. А в это время по-настоящему талантливым музыкантам платят крохи, — жалуется в Twitter пользователь musicfiend. – Это так несправедливо по отношению к талантливым музыкантам, которые заслуживают гораздо большего".

Раздражает публику и то, что Гарри и Меган договариваются с крупными компаниями о производстве контента для публики, хотя отказывались от королевских полномочий и покинули Великобританию, заявляя, что устали от чрезмерного внимания к себе.

"Я думала, они пытались сбежать от прицела камер? Это просто смешно. Это все Меган, она просто хочет быть в центре внимания", — утверждает, например, пользовательница Twitter по имени Annie G. "Какого черта! А что случилось с желанием жить частной жизнью???" — спрашивает Kaylynn100. Обитатели Twitter напомнили, что Меган Маркл в течение 2020 года подписала контракты уже с Disney и Netflix – это дало им основания полагать, что стремление избежать пристального внимания публики, которым объясняли герцоги Сассекские свой отъезд из Великобритании, было неискренним.

Комментируя известие о том, что Меган и Гарри будут записывать для Spotify вдохновляющие подкасты, пользователи Twitter также выражают сомнение в том, что их истории в самом деле могут кого-то вдохновить – люди полагают, что герцоги слишком оторваны от реальной жизни.

"Да какая разница, просто еще больше богатых привилегированных людей, которые думают, что их привилегированный взгляд на мир нужно запихнуть нам в глотку, потому что они чувствуют себя важными от рождения. Как будто бы родившись в королевской семье или вступив в брак с ее членом, вы автоматически заслуживаете свою платформу". – пишет, например, The Hero Lemon.

"Не могу дождаться… Они же так много знают о мире… Жду таких замечательных эпизодов, как: "Деньги имеют значение: как управлять миллионами", "Новый дом: замок или особняк?", "Преступники в семье: ваша личная история преступления", "Устанавливая границы: убеждаем людей уважать вашу частную жизнь", — иронизирует Jennifer Kennedy.

Ироническое отношение обитателей Twitter также выразилось в комментариях к известию о первом подкасте Гарри и Меган, которой вот-вот выложит Spotify. В большинстве из них люди выражали полное равнодушие к тому, что им скажут.