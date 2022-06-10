До 15 июня у Чулпан Хаматовой "сводит живот от ужаса" - она репетирует Post Scriptum, свой первый и очень сложный спектакль в Новом Рижском театре (НРТ). Пока на русском языке. Но выучить латышский — в планах на лето. Тем временем в медиапространстве распространяются слухи о том, что актрисе в Латвии жить невыносимо трудно и не на что, поэтому она готова "проситься обратно", но "в России после резонансных высказываний ее не ждут". Портал Delfi связался с Чулпан, чтобы узнать, как она себя чувствует на самом деле.

О своем решении вместе с тремя дочерями покинуть Россию и переехать в Латвию Чулпан Хаматова сообщила 20 марта в большом интервью на Youtube-канале своей подруги журналистки Катерины Гордеевой "Скажи Гордеевой".

Известие было воспринято противоречиво не только в России — русское оппозиционное сообщество и многие латыши тут же в очередной раз напомнили актрисе, что за десять лет до этого она сама снялась в предвыборном ролике "Почему я голосую за Путина", взамен на обещание построить Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии. В интервью Гордеевой Чулпан сказала, что Путин всех обманул. Актриса призналась, что к отъезду не готовилась, а средств на проживание у нее хватит всего на три-четыре месяца. Нет средств даже добраться до своего дома в эко-поселке Аматциемс.

Вскоре режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис, с которым Чулпан до этого работала над двумя спектаклями в России, пригласил актрису в свою труппу. Сказал, что поначалу она может играть на русском языке, но со временем выучит латышский и сможет работать на равных со всеми. Это решение поддержал новый коллега Чулпан, актер НРТ Андрис Кейшс, который опубликовал на своей странице в фейсбук пост - напомнил, что Хаматова — высококлассная актриса и гуманист, спасшая жизни тысяч детей, защищавшая Pussy Riot и Кирилла Серебренникова.

В конце апреля Чулпан выступила на митинге движения "Русский голос против войны" возле памятника Свободы. "Хотелось, чтобы не было ощущения, что все русские поддерживают войну, - пояснила она свое появление. - И еще хотелось увидеть людей, которые так же, как я, вынуждены были уехать из страны". В разговоре с Delfi она еще раз объяснила, почему в 2012 году поддержала Путина: "Тогда, до всякого Крыма были люди, которые видели или чувствовали, куда все катится — я не видела и не чувствовала…"

На днях сперва в российском медиапространстве, а потом и в Латвии, стали активно обсуждаться слухи, что Чулпан разуверилась в своем решении и разочаровалась в Латвии, где ей якобы не на что жить, да еще и все время требуют доказывать лояльность. Утверждалось, что она была бы рада вернуться, но боится, что ее не возьмут обратно.

Мало того, появилось и "интервью" с Иваром Калниньшем (фактчекинг от самого Ивара Калныньша портал Delfi опубликует в ближайшие дни), который якобы осуждает Чулпан Хаматову за неверность родине. А что на самом деле?

- Я не понимаю, кто и зачем пускает эти слухи? В чем его идея и подоплека?, - искренне недоумевает Чулпан.

- Об этом мы можем только гадать. Могли бы вы рассказать от первого лица, как и чем вы живете в Латвии?