Художники, иконы и пионеры. Time опубликовал список из 100 самых влиятельных людей года
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Журнал Time опубликовал список из 100 самых влиятельных людей года – это политики, актеры, общественные деятели, художники и лидеры корпораций. Всего в списке 6 категорий – "художники", "инноваторы", "титаны", "лидеры", "иконы" и "пионеры".

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Среди самых влиятельных "художников" – Сара Джессика Паркер, Мила Кунис и Зои Кравиц; в категории "инноваторов" – Зендея, режиссер Таика Вайтити и любимец Ренаты Литвиновой, грузинский дизайнер Демна Гвасалия. Среди "титанов" - мама семейства Кардашьян Крис Дженнер и телеведущая Опра Уинфри, а в списке "икон" – главного редактора "Новой газеты" и лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова.

Больше всего героев в этом году попало в категорию "лидеры". Сюда вошли также Владимир Зеленский и Владимир Путин – сопроводительные тексты о них написали Джо Байден и Алексей Навальный, а также многие другие политики, например, лидер КНДР Си Цзиньпин, президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен, новый канцлер Германии Олаф Шольц и другие.

Полный список можно найти на сайте Time.

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