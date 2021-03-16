Хью Грант через 26 лет рассказал, почему изменил Элизабет Херли с проституткой
Foto: Vida Press

Актер Хью Грант в ходе беседы со стендап-комиком Марком Мэроном рассказал, как изменил своей бывшей возлюбленной Элизабет Херли с секс-работницей Дивайн Браун.

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В эфире WTF Podacst артист признался, что решился на такой поступок, потому что был в плохом настроении из-за своего первого фильма "Девять месяцев", премьера которого состоялась в 1995 году. "Фильм должен был выйти через неделю или две, и у меня было плохое предчувствие. Я посмотрел его. Все в нем были великолепны, но я был настолько ужасен, что это испортило мне настроение", — вспомнил Грант.

Актер заявил, что в тот момент он разочаровался в себе. Он заплатил Браун 60 долларов за оральный секс в машине, однако их застала полиция. Звезду оштрафовали, а также приговорили к двум годам условно.

Элизабет Херли и Хью Грант были вместе на протяжении 13 лет. Несмотря на скандал, они продолжили отношения и расстались в 2000 году. Грант является крестным отцом сына Херли Дэмьена, родившегося в 2002 году.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru

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