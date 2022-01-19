"И это не шутки". Линда Мурниеце снова влюблена, но скрывает избранника
Foto: Privātais arhīvs

Экс-политик, а ныне управляющая гостиницей Hotel Roma Линда Мурниеце снова влюблена.

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Об этом она сама рассказала в социальных сетях, опубликовав снимок с мужчиной, лицо которого она не показала.

"Мне когда-то в шутку гадали, мол, встречу того, кого давно знаю. Того, кто всегда рядом, но я умела разглядеть. Но теперь это уже не шутки", - написала Линда в Facebook, заодно сменив статус на "в отношениях".

Мурниеце трижды была замужем. Первый раз — за Раймондом Мурниексом (развелись в 2011-м, в браке родилось двое детей). Второй муж — латвийский политик ливанского происхождения Хосам Абу Мери, с которым Линда прожила пять лет. С третьим мужем Агрисом Фрейбергсом Линда развелась спустя два месяца после свадьбы.

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