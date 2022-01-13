И мы выпили кровь друг друга. Machine Gun Kelly и Меган Фокс обручились

Рэпер Machine Gun Kelly сделал предложение актрисе Меган Фокс — и она ответила согласием.
Как развивались отношения одной из ярчайших пар Голливуда, рассказывает "Газета.Ru".
Помолвка
О своей помолвке Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) и Меган Фокс сообщили поклонникам в Instagram. Предложение руки и сердца музыкант сделал своей возлюбленной в значимом для них месте: "В июле 2020 года мы сидели под этим баньяновым деревом. Мы просили о магии. Мы не задумывались о боли, с которой столкнемся вместе за такой короткий и безумный промежуток времени. Не подозревали о труде и жертвах, которых потребуют от нас отношения.
Концепт кольца, которое MGK преподнес Фокс, он придумал сам. Рэпер совместил в украшении два крупных камня, соответствующие их знакам зодиака, — изумруд и бриллиант, которые сформировали символ сердца. На предложение актриса ответила согласием, а затем возлюбленные, по словам самой Фокс, выпили кровь друг друга в честь нового этапа отношений.
Первая встреча
“You smell “I am weed.”— Alise Morales (@AliseNavidad) October 12, 2021
like weed.” pic.twitter.com/lwo7YCUXKb
В недавнем интервью GQ пара рассказала об обстоятельствах первой встречи, которая состоялась на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе — за несколько лет до начала романа. Причем сама Фокс призналась, что знакомство было столь мимолетным, что она даже не запомнила лица будущего бойфренда. "Это было очень странно, — заявила актриса — Мы толком не видели друг друга. Я не помнила его лица. Помнила только высокое, светловолосое, призрачное существо".
При этом звезда "Трансформеров" уверена, что в тот момент их душам не суждено было сойтись: "Наши духовные наставники уводили наши души друг от друга, потому у него буквально не было лица, как у того духа из "Унесенных призраками". Несмотря на окутанное мистикой объяснение, поклонники артистов сочли эпизод настолько абсурдным, что начали подставлять их диалог в сцены из знаменитых мелодрам.
Развод и начало романа
Фокс и Бэйкер сблизились на съемках триллера "Полночь на злаковом поле", которые проходили весной 2020 года. Спустя время папарацци стали все чаще заставать их вместе, а затем девушка появилась в видеоклипе "Bloody Valentine" для нового альбома музыканта. Причем на тот момент Фокс все еще была замужем за актером Брайаном Остином Грином, с которым состояла в браке 10 лет. Их отношения разладились еще в 2015 году (дело тогда едва не дошло до развода), но потом пара помирилась — и у них родился третий сын.
Когда же в ноябре 2020 года Фокс все-таки подала на развод, ее стали обвинять в решении оставить семью ради "молодого любовника", — хотя актриса старше своего избранника всего на четыре года.
Многие также не верили в серьезность намерений самого MGK — на счету рэпера было много громких романов (в том числе с моделью Эмбер Роуз), которые неизменно завершались разрывами. Сам же артист подчеркивал, что это была любовь с первого взгляда.
В итоге "химия" между звездами стала настолько очевидной, что скоро даже самые яростные критики смягчились, поверив в будущее пары.
"Через полтора года, пройдя вместе через ад и насмеявшись больше, чем я когда-либо могла себе представить, он предложил мне выйти за него замуж. И так же, как и в каждой прошлой жизни и в каждой жизни будущей, я сказала "да", — написала Меган в Instagram.
Вместе
Не считая момента встречи, свое первое настоящее свидание пара провела, лазая по крышам зданий — об этом 31-летний музыкант рассказал в интервью Эллен Дедженерес. Второе также получилось нестандартным: Фокс и MGK отправились отдыхать на Бора-Бора, где во время купания в море им повстречалась акула. Согласно воспоминаниям пары, актриса тогда ничуть не испугалась и продолжила плыть, в то время как рэпер мигом устремился в сторону берега, оставив девушку в воде. Правда, на следующий же день он, стыдясь вчерашнего поступка, предложил ей снова отправиться поплавать с акулами.
Как стало известно из недавнего интервью, у пары есть общие татуировки, они любят вместе смотреть мелодрамы, читать комиксы и подшучивать друг над другом. Кроме того, музыкант отлично ладит с тремя детьми Фокс от прежнего брака.