И мы выпили кровь друг друга. Machine Gun Kelly и Меган Фокс обручились

При этом звезда "Трансформеров" уверена, что в тот момент их душам не суждено было сойтись: "Наши духовные наставники уводили наши души друг от друга, потому у него буквально не было лица, как у того духа из "Унесенных призраками". Несмотря на окутанное мистикой объяснение, поклонники артистов сочли эпизод настолько абсурдным, что начали подставлять их диалог в сцены из знаменитых мелодрам.

Развод и начало романа

Фокс и Бэйкер сблизились на съемках триллера "Полночь на злаковом поле", которые проходили весной 2020 года. Спустя время папарацци стали все чаще заставать их вместе, а затем девушка появилась в видеоклипе "Bloody Valentine" для нового альбома музыканта. Причем на тот момент Фокс все еще была замужем за актером Брайаном Остином Грином, с которым состояла в браке 10 лет. Их отношения разладились еще в 2015 году (дело тогда едва не дошло до развода), но потом пара помирилась — и у них родился третий сын.

Когда же в ноябре 2020 года Фокс все-таки подала на развод, ее стали обвинять в решении оставить семью ради "молодого любовника", — хотя актриса старше своего избранника всего на четыре года.

Многие также не верили в серьезность намерений самого MGK — на счету рэпера было много громких романов (в том числе с моделью Эмбер Роуз), которые неизменно завершались разрывами. Сам же артист подчеркивал, что это была любовь с первого взгляда.