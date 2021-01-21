И она тоже. Анна Хилькевич рассказала о домогательствах в 15-летнем возрасте

Российская актриса Анна Хилькевич, наиболее известная по сериалу "Универ" рассказала о пережитых в 15 лет домогательствах.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Свою историю 34-летняя артистка опубликовала в Instagram. Хилькевич рассказала, что на тот момент заканчивала театральную школу и у нее почти не было опыта в съемках. Вначале, когда она приехала на пробы на Мосфильм, все было нормально - она поговорила с режиссером, который похвалил и сказал ей, что напишет, где и когда пройдет следующая встреча. Спустя некоторое время она получила от режиссера сообщение и отправилась по указанному адресу. Увидев, что это жилой дом, все же поднялась в квартиру, где был тот самый режиссер и еще один мужчина, который быстро ушел.

Вначале они действительно читали текст для проб, однако потом режиссер попросил: "Аня, прочитай эту сцену так, как будто я взрослый мужчина, которого ты безумно хочешь. У тебя еще не было секса, но ты хочешь испытать это со мной".