И она тоже. Анна Хилькевич рассказала о домогательствах в 15-летнем возрасте
Foto: instagram.com/annakhilkevich

Российская актриса Анна Хилькевич, наиболее известная по сериалу "Универ" рассказала о пережитых в 15 лет домогательствах.

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Свою историю 34-летняя артистка опубликовала в Instagram. Хилькевич рассказала, что на тот момент заканчивала театральную школу и у нее почти не было опыта в съемках. Вначале, когда она приехала на пробы на Мосфильм, все было нормально - она поговорила с режиссером, который похвалил и сказал ей, что напишет, где и когда пройдет следующая встреча. Спустя некоторое время она получила от режиссера сообщение и отправилась по указанному адресу. Увидев, что это жилой дом, все же поднялась в квартиру, где был тот самый режиссер и еще один мужчина, который быстро ушел.

Вначале они действительно читали текст для проб, однако потом режиссер попросил: "Аня, прочитай эту сцену так, как будто я взрослый мужчина, которого ты безумно хочешь. У тебя еще не было секса, но ты хочешь испытать это со мной".

Очнулась я в тот момент, когда поняла, что сижу у него на коленках и он пытается завалить меня

"Не знаю, может он пытался применить на мне технику НЛП, может это доставляло ему удовольствие, может это его привычный способ "развода" актрис на секс... но я не прочухала, - рассказывает Хилькевич. - Очнулась я в тот момент, когда поняла, что сижу у него на коленках и он пытается завалить меня. Я вскочила как ужаленная и понеслась к выходу. Честно, я думала меня не выпустят, и я буду изнасилована прямо там. Ни о какой роли в кино я уже не думала".

По словам актрисы, через пару дней ей позвонили из кинокомпании и сказали, что утвердили, но после произошедшего она предпочла отказаться от этой роли. "Неизвестно, как могла обернуться эта незаконченная история дальше", - поясняет Анна.

Хилькевич также добавила, что наказывать мужчину спустя годы не собирается, просто хочет уберечь юных артисток от неприятностей, которые могут возникнуть из-за неопытности. "Никогда не ходите в квартиры на пробы, - говорит Анна. - Офисы стоят дешевле. А если вас хотят утвердить через "постель", то бегите от этого человека, это по другому делается".

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