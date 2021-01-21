И она тоже. Анна Хилькевич рассказала о домогательствах в 15-летнем возрасте

Российская актриса Анна Хилькевич, наиболее известная по сериалу "Универ" рассказала о пережитых в 15 лет домогательствах.
Свою историю 34-летняя артистка опубликовала в Instagram. Хилькевич рассказала, что на тот момент заканчивала театральную школу и у нее почти не было опыта в съемках. Вначале, когда она приехала на пробы на Мосфильм, все было нормально - она поговорила с режиссером, который похвалил и сказал ей, что напишет, где и когда пройдет следующая встреча. Спустя некоторое время она получила от режиссера сообщение и отправилась по указанному адресу. Увидев, что это жилой дом, все же поднялась в квартиру, где был тот самый режиссер и еще один мужчина, который быстро ушел.
Вначале они действительно читали текст для проб, однако потом режиссер попросил: "Аня, прочитай эту сцену так, как будто я взрослый мужчина, которого ты безумно хочешь. У тебя еще не было секса, но ты хочешь испытать это со мной".
"Не знаю, может он пытался применить на мне технику НЛП, может это доставляло ему удовольствие, может это его привычный способ "развода" актрис на секс... но я не прочухала, - рассказывает Хилькевич. - Очнулась я в тот момент, когда поняла, что сижу у него на коленках и он пытается завалить меня. Я вскочила как ужаленная и понеслась к выходу. Честно, я думала меня не выпустят, и я буду изнасилована прямо там. Ни о какой роли в кино я уже не думала".
По словам актрисы, через пару дней ей позвонили из кинокомпании и сказали, что утвердили, но после произошедшего она предпочла отказаться от этой роли. "Неизвестно, как могла обернуться эта незаконченная история дальше", - поясняет Анна.
Хилькевич также добавила, что наказывать мужчину спустя годы не собирается, просто хочет уберечь юных артисток от неприятностей, которые могут возникнуть из-за неопытности. "Никогда не ходите в квартиры на пробы, - говорит Анна. - Офисы стоят дешевле. А если вас хотят утвердить через "постель", то бегите от этого человека, это по другому делается".