Главный административный суд Литвы в среду отклонил жалобу российского исполнителя Филиппа Киркорова из-за запрета на въезд в Литву.

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"Решение суда первой инстанции оставлено без изменений", — сказала BNS представитель суда Неринги Лукошявичене. Это решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Вильнюсский окружной административный суд 14 июня отклонил жалобу российского исполнителя и оставил в силе решение Департамента миграции о запрете въезда в Литву на пять лет. Филипп Киркоров обжаловал это решение и просил отменить постановление Вильнюсского окружного административного суда и принять новое — отменить запрет Департамента миграции.

Вильнюсский окружной административный суд пришел к выводу, что у Департамента миграции было основание признать, что характер действий заявителя позволяет констатировать исходящую от него угрозу для безопасности государства. Как утверждает суд, Министерство иностранных дел Литвы в письме Департаменту миграции указало, что Филипп Киркоров является популярным российским исполнителем и продюсером, который в силу своей активной концертной и организационной деятельности оказывает влияние на различные слои общества в России и других бывших государствах СССР.

Кроме того, его концертная деятельность в зарубежных государствах открыто называется официальными должностными лицами России инструментом "мягкой силы" этой страны. Киркоров внесен в "черный список" по просьбе МИД Литвы. По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, этот известный исполнитель своими многократными посещениями аннексированного Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации". По словам Г. Ландсбергиса, участие Филиппа Киркорова в концертах в Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы".