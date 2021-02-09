И вдруг он потерялся. Cтавший затворником Леонид Куравлев перестал выходить на связь

Советский и российский актер Леонид Куравлев перестал выходить на связь с близкими. Это подтвердили друзья артиста в эфире ток-шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.

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По словам друзей Куравлева, гибель супруги Нины Васильевой в 2012 году замкнула его в себе. После этого актер окончательно отсек все связи, прекратил отвечать на звонки и стал жить затворником.

Друзья артиста отметили, что раньше артист периодически появлялся в свете, в настоящее время он почти ни с кем не общается. Близкий товарищ Куравлева, художник Никас Сафронов подтвердил затворничество актера, рассказав, что последний раз видел его полтора года назад.

"Он все время думал о смерти и думает, потому что ушла жена его любимая. Она для него была как мать. И вдруг он потерялся", — подчеркнул портретист в эфире телепередачи.

В июне прошлого года Куравлев назвал место собственных похорон. 84-летний артист выбрал Троекуровское кладбище.

Леонид Куравлев известен по таким фильмам, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Живет такой парень", "Золотой теленок" и "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо".