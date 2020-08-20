Идеальная среда. Анджелина Джоли хочет перевезти детей в Великобританию
Foto: Vida Press

Голливудская актриса Анджелина Джоли захотела перевезти детей в Великобританию, сообщает Mirror.

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Уточняется, что 45-летняя звезда вместе с шестью детьми планирует отправиться в Лондон, где она когда-то проводила время с бывшим мужем Брэдом Питтом. Как пояснил источник издания, артистка считает, что там создана идеальная среда для воспитания детей, причем как с культурной точки зрения, так и с образовательной.

Ранее Джоли призналась, что ее беспокоит будущее ее 15-летней темнокожей дочери Захары в США. "Система, которая защищает меня, но не может защитить мою дочь или любого другого мужчину, женщину или ребенка с другим цветом кожи, недопустима. Мы должны продвинуться дальше сочувствия и добрых намерений, мы должны прийти к законам и политике, которые на самом деле направлены против структурного расизма и безнаказанности", — высказалась артистка.

Осенью 2019 года актриса рассказала, что планирует уехать из США, как только дети достигнут совершеннолетия. "Я хочу жить в другой стране и буду, как только моим детям исполнится 18 лет. Сейчас я должна находиться там же, где их отец", — объяснила Джоли. Тогда она не рассказала, куда именно она планирует переезжать, но призналась, что ей всегда нравилась Африка.

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Lenta.ru

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Lenta.ru

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Анджелина Джоли Брэд Питт
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