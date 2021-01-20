Игорь Николаев раскрыл тайну своих усов
Foto: DELFI

Российский певец и композитор Игорь Николаев раскрыл тайну своих усов. Об этом он рассказал в интервью исполнительнице Валерии в передаче "Почему я", которая была опубликована на YouTube-канале "Между нами".

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Артист признался, что начал отращивать усы в молодости, подражая любимым артистам. "У меня был кумир детства — Владимир Мулявин из ансамбля "Песняры". У него были прямо усищи! И все они тогда ходили с усами, тот же Леня Борткевич", — пояснил Николаев и добавил, что в 80-х годах носить усы считалось модным.

По словам певца, сбрить растительность на лице ему пришлось всего раз в жизни — перед принятием присяги в армии. "Меня заставил побриться старший лейтенант. Мне было 24 года, а усы были густые", — заключил 61-летний Николаев.

В феврале 2020 года Игорь Николаев показал себя без усов. Он опубликовал коллаж, состоящий из современного снимка и старой черно-белой фотографии из молодости.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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