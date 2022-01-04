Игорь тоже ушел. Скончался второй из братьев Богданофф
Foto: Vida Press

На 73-м году жизни от последствий коронавируса скончался телеведущий и популяризатор науки Игорь Богданофф, этом сообщает Le Figaro.

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У Игоря осталось шесть детей. За свою жизнь, помимо яркой телекарьеры, он написал десятки бестселлеров о происхождении вселенной и теории большого взрыва.

28 декабря стало известно о кончине его брата Григория.

Игорь тоже ушел. Скончался второй из братьев Богданофф
Foto: Vida Press

Братья Богданофф — французские братья-близнецы русского происхождения, телеведущие и популяризаторы науки. Известность они получили в 1970-е годы, когда вели различные научно-популярные передачи на французском телевидении о космологии и научной фантастике. Однако настоящую популярность братьям принес их облик, сильно изменившийся в результате неудачных пластических операций.

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