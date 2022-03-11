Илон Маск и Граймс несколько месяцев скрывали дочь по имени Y
Foto: Vida Press

У певицы Граймс и главы Tesla и SpaceX Илона Маска родился второй ребенок. Об этом сообщает New York Post.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Девочка появилась на свет в конце 2021 года, однако первые месяцы родителям удавалось скрывать ее существование. Секрет раскрылся во время интервью Граймс для издания Vanity Fair: журналист, которого она пригласила домой, услышал детский плач, и ей пришлось во всем признаться.

Певица пользовалась услугами суррогатной матери, поэтому о беременности и родах почти никто не знал. Дочь получила имя Экза Дарк Сайдириэль, или сокращенно Y. Граймс объяснила, что имя Экза намекает на единицу измерения экзафлопс — квинтиллион вычислений с плавающей точкой в секунду, Дарк — это в переводе с английского темнота, ассоциирующаяся с неизвестностью и темной материей, а Сайдириэль — эльфийское написание слова sidereal, связанного со звездным временем.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя