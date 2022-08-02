Илон Маск показал, как вырос его сын X AE A-12

Cамый богатый человек в мире, предприниматель и визионер Илон Маск порадовал своих 102 млн. подписчиков на платформе Twitter. Он выложил фото и домашнее видео своего сына от канадской певицы Граймс, которого они назвали X AE A-12 или просто X.

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В своем посте Маск сообщил, что после просмотра многих серий "Викинга" они с сыном сделали одинаковые стрижки. Это случилось на День Благодарения еще в прошлом году, но он опубликовал снимок только сейчас.

Бизнесмен также опубликовал недавнее видео, на котором маленький X AE A-12 снят вместе с тремя собаками у себя дома. В мае этого года мальчику исполнилось два года. Напомним, что X AE A-12 читается так же, как пишется, то есть " Икс Эш Эй-Твелв". По словам Маска, идея имени по большей части принадлежит Граймс. Но отсылку к A-12, любимому самолету-разведчику Маска, придумал именно он.

Маленький Икс — седьмой ребенок Илона Маска, после него у владельца Space X родилось еще трое: в настоящий момент он отец десятерых детей.