Илон Маск показал, как вырос его сын X AE A-12
Foto: Privātais arhīvs

Cамый богатый человек в мире, предприниматель и визионер Илон Маск порадовал своих 102 млн. подписчиков на платформе Twitter. Он выложил фото и домашнее видео своего сына от канадской певицы Граймс, которого они назвали X AE A-12 или просто X.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В своем посте Маск сообщил, что после просмотра многих серий "Викинга" они с сыном сделали одинаковые стрижки. Это случилось на День Благодарения еще в прошлом году, но он опубликовал снимок только сейчас.

Бизнесмен также опубликовал недавнее видео, на котором маленький X AE A-12 снят вместе с тремя собаками у себя дома. В мае этого года мальчику исполнилось два года. Напомним, что X AE A-12 читается так же, как пишется, то есть " Икс Эш Эй-Твелв". По словам Маска, идея имени по большей части принадлежит Граймс. Но отсылку к A-12, любимому самолету-разведчику Маска, придумал именно он.

Маленький Икс — седьмой ребенок Илона Маска, после него у владельца Space X родилось еще трое: в настоящий момент он отец десятерых детей.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai