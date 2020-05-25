Американский бизнесмен, глава Tesla Илон Маск признался в любви к русскому языку. Он написал об этом в ответ на пост русскоязычного пользователя @coollstranger в Twitter.

Мужчина выложил фотографии свежеиспеченного хлеба и подписал их: "Последний космонавт этой недели, пшеничный высший сорт, как тебе такое @ElonMusk", использовав популярный мем с именем бизнесмена. Маск ответил на публикацию. "Мне очень нравится звучание русского языка", — написал он по-русски.

Бизнесмен не впервые пишет в Twitter на русском языке. Так, ранее он обругал бывшего министра труда США Роберта Райха "идиотом" на русском языке.

Ранее Маск озадачил интернет-пользователей странной публикацией в Twitter. "Прими красную таблетку", — написал предприниматель. Некоторые юзеры посчитали, что эта фраза доказывает, что Маск придерживается консервативных взглядов. Образ красной таблетки популярен у американских консерваторов, отказывающихся от либеральных ценностей.