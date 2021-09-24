Илон Маск сообщил о расставании с певицей Граймс
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Основатель Tesla и SpaсеX Илон Маск и певица Граймс (Клэр Буше) расстались после трех лет отношений. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на самого Маска, пишет РБК.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Мы в процессе расставания, но все еще любим друг друга, часто видимся и находимся в хороших отношениях", — рассказал Маск.

По его словам, причиной расставания стало то, что Маск большую часть времени проводит в штате Техас, где находятся заводы Tesla и SpaceX, а Граймс живет и работает в Лос-Анджелесе.

Маск и Граймс были вместе с 2018 года. 4 мая 2020 года у пары родился сын, которого родители сначала назвали X Æ A-12. Со слов матери ребенка, "X" в имени — "неизвестная переменная", "Æ" — эльфийское написание аббревиатуры AI ("искусственный интеллект или любовь"), а "A-12" — американский высотный самолет-разведчик. Но из-за законов штата Калифорния, запрещающих использовать арабские цифры и символы при регистрации имен, родители переименовали ребенка в X AE A-XII.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

2

Source

Tags

Илон Маск
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Всегда стремиться к новому. Рассказ социальной работницы Александры Павловской
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Изменить то, что вокруг тебя. История директора пансионата Айварса Дамрозе
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Снова в школу!