Илон Маск сообщил о расставании с певицей Граймс

Основатель Tesla и SpaсеX Илон Маск и певица Граймс (Клэр Буше) расстались после трех лет отношений. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на самого Маска, пишет РБК.

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"Мы в процессе расставания, но все еще любим друг друга, часто видимся и находимся в хороших отношениях", — рассказал Маск.

По его словам, причиной расставания стало то, что Маск большую часть времени проводит в штате Техас, где находятся заводы Tesla и SpaceX, а Граймс живет и работает в Лос-Анджелесе.

Маск и Граймс были вместе с 2018 года. 4 мая 2020 года у пары родился сын, которого родители сначала назвали X Æ A-12. Со слов матери ребенка, "X" в имени — "неизвестная переменная", "Æ" — эльфийское написание аббревиатуры AI ("искусственный интеллект или любовь"), а "A-12" — американский высотный самолет-разведчик. Но из-за законов штата Калифорния, запрещающих использовать арабские цифры и символы при регистрации имен, родители переименовали ребенка в X AE A-XII.