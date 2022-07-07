Илон Маск тайно стал отцом еще двоих детей
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Самый богатый человек в мире, бизнесмен и визионер Илон Маск на самом деле является отцом десяти детей — в ноябре прошлого года у него и топ-менеджера компании Neuralink 36-летней Шивон Зилис родились близнецы, сообщает издание Business Insider.

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Эти близнецы родились за несколько недель до того, как в декабре при помощи суррогатного материнства на свет появился ребенок Маска и канадской певицы Граймс.

О том, что Маск является отцом детей Зилис, стало известно только в конце мая, когда оба родителя обратились в суд штата Техас с просьбой изменить имена близнецов. Как пишет Business Insider, родители хотят, чтобы они "имели фамилию отца и содержали фамилию матери как часть их второго имени". Судья удовлетворил их просьбу, но до сих пор неизвестно, каковы имена и фамилии близнецов. Маск и Зилис отказались комментировать эту информацию.

В данный момент сам предприниматель не состоит в отношениях с Шивон Зилис. Сейчас подружкой Маска уже некоторое время является молодая актриса Наташа Бассет, с которой он сошелся после расставания с певицей Граймс.

Ранее глава Tesla – был женат на канадке Жюстин Уилсон, у них пятеро общих детей. После развода он женился на канадской певице Граймс (настоящее имя Клэр Элис Буше), у них растет сын. В декабре 2021 года суррогатная мать родила Маску еще одну девочку. Как выяснилось, к тому времени к Маска родились еще двое близнецов.

Недавно один из недавно обратился в Верховный суд в Санта-Монике, США, за разрешением изменить свою гендерную идентичность, желая также полностью отказаться от фамилии своего биологического отца.

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