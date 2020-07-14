Илона Маска заподозрили в избиении бывшей жены Джонни Деппа

Миллиардера Илона Маска заподозрили в избиении бывшей супруги Джонни Деппа - актрисы Эмбер Херд, сообщает Daily Mail.
Ранее артистка заявляла, что 21 мая 2016 года она стала жертвой домашнего насилия со стороны бывшего мужа Джонни Деппа. Он якобы запустил в нее мобильный телефон, после чего на лице звезды остались синяки и царапины. При этом Тринити Эспарза, работница пентхауса, в котором жила пара, сообщала, что после предполагаемого нападения не видела никаких ушибов на лице актрисы. По ее словам, они появились лишь неделю спустя — в тот момент Депп уехал из страны.
Алехандро Ромеро, сотрудник службы безопасности здания, рассказал, что в то время к Херд неоднократно приезжал Маск. Ромеро пояснил, что миллиардер навещал актрису несколько раз в течение двух недель. Он всегда приезжал примерно в 11 часов вечера. Именно в этот период на лице артистки появились следы побоев.
Ранее в июле адвокаты Джонни Деппа уличили Эмбер Херд в интрижках, заявив, что у нее были две внебрачные связи с генеральным директором SpaceX Илоном Маском и Джеймсом Франко, когда она все еще состояла в отношениях со звездой "Пиратов Карибского моря". Херд ответила, что она страдала из-за "предполагаемой паранойи Деппа и ошибочного убеждения", что она была неверна в браке.