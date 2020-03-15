Индастриал-рок осиротел: Дженезис Пи-Орридж умер(ла)

В Британии в возрасте 70-лет скончался Дженезис Пи-Орридж - музыкант и основатель культовых экспериментальных групп Throbbing Gristle и Psychic TV.

Последние два с половиной года музыкант был болен лейкемией.

В начале своей карьеры Дженезис и его группа Throbbing Gristle стали пионерами музыкального жанра "индастриал".

В более поздние годы он и его команда стали выступать в жанре перфоманса, называя себя "эволюционирующие тела" и пропагандируя новый гендер, выходящий за рамки мужского или женского.

Смерть Дженезиса подтвердили его дочери - Дженесс и Каресс, сказав в заявлении, что их отец "отринул свое тело ранним утром в субботу 14 марта 2020 года".

"Он/а будет покоиться вместе с ее/го второй половиной - Жаклин Леди Джей Брейер, которая покинула нас в 2007 году - там, где они вновь воссоединятся", - добавили дочери.

Дженезис Пи-Орридж родился в Манчестере под именем Нил Эндрю Мэгсон, а артистическую карьеру начал в университете Халла в 1969 году, где, вдохновившись идеями дадаизма и сюрреализма, образовал арт-коллектив COUM Transmissions с варьирующимся составом.

Вместе со своей тогдашней партнершей по жизни Кози Фан Тутте [псевдоним Кристин Кэрол Ньюби, взятый из названия оперы Моцарта Cosi Fan Tutte - "Так поступают все"] он стал делать эротико-сексуальные перформансы и играть режущий слух индастриал-рок.

В тот же период он взял себе новое имя, не только для сцены, но и для жизни - Дженезис Пи-Орридж (от слов genesis - происхождение и porridge - овсяная каша).

Устроенная ими в 1976 году в лондонском Институте современного искусства выставка под названием "Проституция" вызвала скандал в арт-мире.

Вскоре после этого Дженезис и Тутти откололись от арт-коллектива и сформировали новую группу - Throbbing Gristle - совместно с Питером "Слизи" Кристоферсоном и в 1977 году выпустили свой дебютный альбом The Second Annual Report.

Этот грубый, бескомпромиссный и сознательно начиненный злобой альбом, детализирующий акты садизма и насилия, многократно повторяемые в нескольких версиях двух песен Slug Bait и Maggot Death, было непросто слушать.

Было напечатано всего 785 копий, однако альбом оказал важное влияние как на индастриал-рок, так и на его более умеренного братца - панк.

"В смысле шокирующего эффекта панк был в сравнении [с альбомом The Second Annual Report] довольно безобидным, - считает Саймон Рейнолдс, автор книги о панк-революции "Rip It Up and Start Again: Postpunk 1978-1984". - Они писали песни о серийных убийцах и о том, чтобы резать себя на сцене".

К своему второму альбому, D.O.A. [dead on arrival - клинический термин, означающий "скончался до прибытия медпомощи"], группа залилась чернухой по уши, но через год, в 1979-м, неожиданно выпустила вполне слушабельную музыку на альбоме 20 Jazz Funk Greats, записанном на студийном магнитофоне, который им дал Пол Маккартни.

Два года спустя Дженезис образовал еще одну группу, Psychic TV, дав волю своему интересу к оккультизму и фетишизму и даже записав с ней один хит - Godstar, в память о скончавшемся гитаристе Rolling Stone Брайане Джонсе.

Psychic TV записала более 100 альбомов и вошла в Книгу рекордов Гиннеса, выпустив за полтора года 14 концертных альбомов.

В начале 1990-х специальный отдел по борьбе с непристойными публикациями Скотленд-ярда провел обыск в доме Дженезиса в Брайтоне после того, как в одной из передач британского телевидения было высказано предположение, что он является лидером культа сатанистов.

Несмотря на то, что никаких официальных обвинений предъявлено ему не было, музыкант уехал в добровольное изгнание в США, где познакомился с Жаклин Леди Джей Брейер, которая работала по совместительству медсестрой и практикующей доминатрикс и вскоре стала музой Дженезиса.

Вместе они запустили свой новый проект "Пандрогения", предварительно сделав пластические операции по изменению своих тел и лиц так, чтобы напоминать друг друга и слиться в одно, неразделимо-гермафродитное существо по имени Брейер Пи-Орридж.

Пара также стала применять к себе гендерно-нейтральное местоимение он/а, объясняя это своим желанием создать третий пол.

"Это не мужской или женский, не или-или - а полностью завершенный", - так объяснил эту идею Дженезис в 2019 году в интервью журналу Paper. - Мы подумали, что важно напомнить людям об этой идее, а, поскольку мы художники, то мы поняли, что наилучший способ это сделать - визуальный".

В 1995 году Дженезис чуть не потерял левую руку, спасаясь от пожара, который возник в доме у продюсера Рика Рубина в Лос-Анжелесе.

Он/а получил/а 1,5 млн долларов в качестве компенсации, которые пошли на новые эксперименты в области фотографии, искусства коллажа, скульптуры и косметической хирургии.

Долгие годы Дженезис оставался маргинальным артистом, однако в 2008 году британская галерея Тейт приобрела четыре произведения, которые были изначально выставлены в 1976 году на выставке в Институте современного искусства.

После смерти в 2007 году Леди Джей от острой сердечной недостаточности Дженезис продолжил их совместный проект "Пандрогения", выпустив в 2016 году с составом Psychic TV последний альбом под названием Alienist.

У Дженезиса осталось две дочери, Дженесс и Каресс, от первой жены Паулы Пи-Орридж, теперь известной как Алаура О'Делл.