Интар Бусулис не планирует никаких концертов в России в ближайшее время
Foto: LETA

Латвийский певец и музыкант Интар Бусулис заявил, что в ближайшие 8 месяцев не планирует выступать в России.

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24 февраля артист, чья карьера успешно очень успешно развивалась в России, опубликовал в Instagram пост, где сообщил, что на ближайшие месяцы в его планах нет никаких концертов в российских городах.

"Я верю всем сердцем, что только добро творит чудеса и что только любовь может объединить. Будем верить, что здравый смысл и совесть вернутся ко всем заблудшим. Да простят мои дорогие слушатели в России, но в таких условиях о живых концертах не может быть и речи. До сегодняшнего утра я утопически верил, что этот вопрос будет всё-таки решен дипломатическим путем… Но увы, - написал Бусулис. - Рекомендую вам оценить всю имеющуюся у вас информацию в СМИ и напомнить, что у меня не запланировано ни одного концерта в России на ближайшие месяцы и их не надо было переносить или отменять".

Напомним, что днем ранее стало известно, что о приостановке большого тура по России сообщила группа Prāta vētra.

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