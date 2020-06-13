Иосиф Пригожин сравнил онлайн-концерты с сексом по телефону
Foto: DELFI

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сравнил онлайн-концерт с сексом по телефону. Его слова передает радиостанция "Говорит Москва".

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам Пригожина, у него есть опыт проведения мероприятий в таком формате, но он ему не близок. "Это секс по телефону. Мне не очень, я все-таки любитель большой тактильных ощущений", — сказал продюсер и отметил важность физического контакта с людьми. Пригожин считает, что на экране нет энергетического обмена.

Ранее продюсер захотел войти в "какой-то совет" Министерства культуры России. "Я хотел бы себя предложить, если хотите, войти в какой-то совет в Министерстве культуры, если такой существует, чтобы попытаться объяснить… Хотя они, наверное, и без меня уже все знают", — сказал Пригожин.

Он пояснил, что хотел бы донести до чиновников информацию о том, в какой ситуации "все оказались" из-за пандемии коронавируса.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru

Tags

Иосиф Пригожин
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form