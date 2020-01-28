Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк впервые откровенно прокомментировала свои отношения и разрыв с голливудским актером Брэдли Купером.

В интервью британскому Vogue, которое выйдет в мартовском номере журнала, модель рассказала, что считает себя сильным человеком. Возможно, поясняет она, из-за того, что в детстве хотела быть мужчиной, так как отец хотел мальчика. "Когда его не стало, я поняла, что должна быть сильной и заботиться о семье, - говорит Ирина. - Но потом все же полюбила себя и быть женщиной".

Но сила характера осталась с ней на всю жизнь. "Я сильная личность, - заявила она в интервью. - Я точно знаю, чего хочу. Думаю, некоторых мужчин это пугает. И если кто-то исчезает из моей жизни, это окончательно, я рву все связи. Наверное, такая холодность кого-то пугает. Но мало кто знает, что под ней - добрый и милый человек, который плачет в интервью".

Об отношениях с Брэдли Купером, продлившихся 4 года и подаривших модели и актеру дочь Лею, Шейк вспоминает без горечи. "Думаю, тот опыт подарил нам большое счастье, - говорит она. - Но в любые отношения мы приносим все лучшее и худшее, что в нас есть, такова человеческая натура. И два прекрасных человека необязательно станут прекрасной парой. Жизнь без Б - это новая территория".

Ирина также рассказала, что быть одинокой мамой нелегко. "Трудно найти баланс между тем, чтобы быть одинокой и работающей мамой. Поверьте, бывают дни, когда я просыпаюсь и думаю: "О боже, что же мне делать, я просто разваливаюсь на кусочки".