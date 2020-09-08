Исчезнет магия. Шура рассказал, почему долго ходил беззубым

В начале музыкальной карьеры российский поп-исполнитель Шура намеренно отказывался вставлять себе зубы. Кто придумал эпатажный образ артиста, рассказывается в документальном сериале "Ленты.ру" о русской поп-музыке 1990-х.

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Отмечается, что образ поп-исполнителя был досконально продуман и проработан российским дизайнером Алишером с целью вызвать шок у обывателей. Именно он потребовал не вставлять артисту зубы, утверждая, что у Шуры "исчезнет магия", и музыкант не делал этого до 2000-х.

Сам артист в интервью утверждал, что никогда не будет вставлять себе зубы. "Может, к старости, когда вообще есть нечем будет", — говорил он.