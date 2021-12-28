Искать трусы и быть всегда доступным: стилисты рассказали о работе со звездами

Известные стилисты раскрыли изданию Daily Mail утомительные и неприятные детали, с которыми они сталкивались во время работы со знаменитостями.

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Британка Алексис Кнокс, сотрудничавшая на протяжении 15 лет со звездами Майли Сайрус, Бруно Марсом и группой Little Mix, рассказала, что часто ей приходилось искать любимые трусы клиента определенного бренда в ливень за полчаса до закрытия магазинов. По ее словам, она также постоянно нервничала, когда возвращала в бутики дорогие одежду и украшения после съемок.

"Заработок стилиста всегда варьируется от 200 до двух тысяч фунтов в день. Иногда ты вообще работаешь бесплатно, а бывает клиент расщедрится и вызывает для тебя автомобиль с личным водителем или берет с собой в частный самолет", — пояснила она и добавила, что стилист должен быть свободен для работодателя в любое время.

В то же время специалист с 25-летним стажем Рейчел Фанкони назвала минусом профессии ненормированный график. Женщина подчеркнула, что часто ей приходилось работать с клиентами на съемках и публичных мероприятиях более 12 часов в день.

Собеседница издания Миранда Холдер также пожаловалась на чересчур долгие рабочие дни. "Я стараюсь разделять свою нагрузку, но нередко мне приходится проводить за работой более 18 часов в день, при том что в сутках всего 24 часа. Такова участь всех стилистов", — заключила героиня материала.