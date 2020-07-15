Голливудскую звезду Анджелину Джоли подвергли критике из-за высказываний актрисы, назвавшей приемную дочь "выдающейся африканской женщиной". Они напомнили, что 15-летняя Захара, родившаяся в Эфиопии, выросла в США и всегда была в привилегированном положении. Актрису осудили за попытку "использовать цвет кожи своего ребенка", чтобы получить одобрение публики.

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Звезда Голливуда и мать шестерых детей Анджелина Джоли на фоне подъема движения Black Lives Matter сделала противоречивое высказывание о своей старшей дочери — 15-летней Захаре Марли Джоли-Питт, удочеренной в Эфиопии в возрасте шести месяцев. В беседе с 23-летней эко-активисткой из Уганды Ванессой Накате для проекта Time 100 Анджелина Джоли назвала дочь "выдающейся африканской женщиной".

"Моя дочь из Эфиопии, она одна из моих детей, и я очень многому у нее научилась, — сказала Джоли. — Она член моей семьи, но она выдающаяся африканская женщина, и ее связь со своей страной, со своей континентом — ее собственная, очень личная, такая, что я могу только стоять в сторонке и благоговеть".

Говоря с большим почтением о происхождении своей дочери, Анджелина Джоли собрала благожелательные отзывы прессы, однако не все читатели отнеслись к ее высказыванию с тем же почтением, что и журналисты. Многие сочли некоторой натяжкой то, что актриса называет выросшую в США Захару африканкой.

"Вся ее жизнь прошла вместе с тобой, голливудской знаменитостью, в роскошном образе жизни. Чем ты могла у нее научиться благодаря происхождению, если она ничего о нем не знает?" — пишет в комментариях к заметке в Daily Mail читатель из Сингапура.

"Выдающаяся африканская женщина. Зачем это говорить? Чтобы мы сделали вывод, что Вивьен (12-летняя дочь Анджелины Джоли и Бреда Питта) — это обычная американская девочка? Достаточно сказать, что ты любишь своих детей", — комментирует читатель из Великобритании.

О том, что Захара выросла в привилегированном положении, напоминают и в США: "Джоли взяла ее маленьким ребенком. Эта "потрясающая африканская женщина" воспитывалась в богатстве и привилегиях всю жизнь. Чему ты научилась, Энджи?"

В комментариях актрису призвали не использовать цвет кожи дочери в своих целях. "Использовать цвет кожи своего ребенка, чтобы собирать лайки в интернете — это отвратительно и еще раз отвратительно", — написал читатель из США.

С начала массовых протестов в США после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда Анджелина Джоли уже второй раз говорит о Захаре в связи с ее африканским происхождением. В середине июня в интервью британскому Harper's Bazaar рассказала, как ее заботят проявления расизма в собственной стране.

"Во всем мире — больше 70 миллионов человек, которые покинули свои дома из-за войн и преследований — и в Америке существуют расизм и дискриминация, — посетовала Джоли. — Система, которая защищает меня, но не защищает мою дочь — или любого другого мужчину, женщину или ребенка — на основании цвета кожи, невыносима". Джоли заявила, что в стране поря менять отношение к темнокожим во всех аспектах — социальном, политическом, образовательном.

Однако 15-летняя Захара действительно впервые побывала в Эфиопии с тех пор, как покинула ее в младенчестве, лишь в конце прошлого года — когда незадолго до дня рождения 8 января Анджелина Джоли вместе с детьми отправилась в Эфиопию на новогодние праздники. Там актриса вместе с Захарой и 13-летней дочерью Шайло нанесла визит президенту Эфиопии Сахле-Ворк Зевде, первой женщине в истории страны, занявшей этот пост.

Анджелина Джоли удочерила Захару из сиротского приюта Аддис-Абебы в 2005-м. О том, кто ее биологическая мать, долгое время не говорилось, пока в 2009 году в интервью американской журналистке Энн Карри в Намибии актриса не упомянула, что матери девочки нет в живых. "Мать Захары умерла от СПИДа, так что у них не было бы денег, чтобы отправить ее в школу", — сказала Джоли, говоря о проблемах образования в Африке.

Однако многими годами позже, в 2017-м, в издании Daily Mail появилось интервью с женщиной по имени Ментеваб Давит Лебизо, которая утверждала, что Захара — ее дочь. Она рассказала таблоиду, что отдала девочку в приют, поскольку та была зачата в результате изнасилования.