Испугалась. Бывшая невеста принца Гарри назвала причину их расставания

До того как жениться на актрисе Меган Маркл британский принц Гарри несколько лет встречался с британской актрисой, танцовщицей и моделью Крессидой Бонас. Многие думали, что роман увенчается свадьбой, однако пара рассталась. И только сейчас Бонас объяснила, почему так случилось.

По словам Крессиды, все время, пока длились ее отношения с принцем, она испытывала невероятное давление. К тому же она планировала развивать творческую карьеру, а в статусе супруги принца это вряд ли возможно.

"Страх неудачи, страх отказа, страх сделать что-то неправильно, страх оказаться не идеальной... Думаю, что все это ограничивало меня", — призналась Бонас.

Она также заявила, что ее расстраивает перспектива навсегда остаться "его девушкой" из-за романа с Гарри. Кроме того, это мешает ее карьере.

Напомним, Крессида Бонас и принц Гарри встречались с 2012 по 2014 год. В 2018-м Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл, оба получили титул герцогов Сассекских. Известно, что Бонас присутствовала на свадьбе в качестве гостьи. Гарри и Меган, отказавшиеся от королевских привилегий, переехали в США и воспитывают годовалого сына Арчи.