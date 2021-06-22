prince Harry, princis Harijs
Foto: Vida Press

Источник, близкий к королевской семье Великобритании, рассказал, что сподвигло принца Гарри дать интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом сообщает газета Metro.

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Принц Гарри, герцог Сассекский, 36-летний внук британской королевы Елизаветы II, в январе 2020 года отказался от исполнения обязанностей члена королевской семьи и был уволен из армии Великобритании, в составе которой он, в том числе, проходил военную службу в Афганистане. Ему и его супруге Меган Маркл дали 12 месяцев на пересмотр статуса, однако в дальнейшем они подтвердили, что не вернутся к своим прежним обязанностям. После этого принца лишили военных титулов, что очень его разозлило и заставило согласиться на скандальное интервью.

"Он очень эмоциональный, и его военные звания были для него очень важны, учитывая то, что он служил даже в горячих точках", — сказал собеседник газеты.

В упоминаемом интервью, появившемся на американском телевидении, Меган Маркл говорила, что сталкивалась с проявлениями расизма в королевской семье, в том числе по отношению к ее сыну Арчи. По данным источников, из-за беседы герцогов с Опрой Уинфри отношения принца Гарри с родными только ухудшились.

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