Российский актер Иван Краско попал в реанимацию с инсультом. Об этом сообщает "Собеседник" со ссылкой на директора актера Вячеслава Смородинова.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Несколько дней назад 90-летний Краско пожаловался на плохое самочувствие. В это время он находился на даче в Грузино Ленинградской области. Он старался вести привычный образ жизни, хотя его шатало, отказывала нога, а в глазах темнело. Вместе с ним на даче находилась его бывшая супруга Наталья Вяль, которая позвонила директору, когда артисту стало совсем плохо.

"Нога потяжелела так, как будто привязали пудовую гирю. Причем все это так случилось резко. Но потом я еще в баньку сходил, так мне показалось, что меня отпустило", — рассказал Краско своему директору о самочувствии.

Смородинов отправил артиста в поликлинику, где ему заявили о необходимости госпитализации. При этом актер до последнего не хотел обращаться за медицинской помощью.

Как сообщает Пятый канал в своем Telegram-аккаунте, в итоге Краско положили в реанимацию.