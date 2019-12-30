Актер Иван Охлобыстин попросил прощения у проституток после критики в адрес телеведущей Алены Водонаевой, которая призвала россиянок "не рожать рабов". Об этом артист написал на своей странице во "ВКонтакте".

Ранее Водонаева написала в соцсетях, что презирает семьи, которые "живут в нищете" и растят несколько детей. По мнению телеведущей, в России рожают либо богачи, либо необразованные люди. Она выступила против запрета абортов и посоветовала своим подписчицам не заводить ребенка, "исходя из одного только желания".

В ответ на данные заявления Охлобыстин назвал Водонаеву "еще одной проституткой, посоветовавшей "не рожать этому государству рабов". Он предложил телеканалам ввести ценз на должность ведущих, чтобы оградить аудиторию от "дам с пониженной социальной ответственностью".

29 декабря в соцсетях актера появилась новая запись. "Нет, не проститутка. Простите меня, проститутки. У вас по нужде, а у них от жира", — написал он.

Водонаева, в свою очередь, сравнила Охлобыстина действия с поступками "настоящего быдла" и сказала, что актер прибегнул к грубым словам, так как не мог привести аргументы в защиту своей позиции.