vk.com
Foto: vk.com

Актер Иван Охлобыстин попросил прощения у проституток после критики в адрес телеведущей Алены Водонаевой, которая призвала россиянок "не рожать рабов". Об этом артист написал на своей странице во "ВКонтакте".

Ранее Водонаева написала в соцсетях, что презирает семьи, которые "живут в нищете" и растят несколько детей. По мнению телеведущей, в России рожают либо богачи, либо необразованные люди. Она выступила против запрета абортов и посоветовала своим подписчицам не заводить ребенка, "исходя из одного только желания".

В ответ на данные заявления Охлобыстин назвал Водонаеву "еще одной проституткой, посоветовавшей "не рожать этому государству рабов". Он предложил телеканалам ввести ценз на должность ведущих, чтобы оградить аудиторию от "дам с пониженной социальной ответственностью".

29 декабря в соцсетях актера появилась новая запись. "Нет, не проститутка. Простите меня, проститутки. У вас по нужде, а у них от жира", — написал он.

Водонаева, в свою очередь, сравнила Охлобыстина действия с поступками "настоящего быдла" и сказала, что актер прибегнул к грубым словам, так как не мог привести аргументы в защиту своей позиции.

Source

Sharing Options

2

Source

Tags

Иван Охлобыстин реалити-шоу "Дом-2"

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
balets RIEKSTKODIS / Maskavas teātris KLASISKAIS BALETS Смотреть

балет Щелкунчик/ Московский театр «Классический балет»
KRIEVU HAMLETS Borisa Eifmana Valsts akadēmiskā baleta teātra balets Смотреть

РУССКИЙ ГАМЛЕТ балет Государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана
JEVGEŅIJS GRIŠKOVECS - VIENLAICĪGI Смотреть

Евгений Гришковец 'Одновременно'
PUTNU OPERA Смотреть

ПТИЧЬЯ ОПЕРА
AMERIKĀŅU KALNIŅI - Maskavas valsts teātra ĻENKOM pirmizrāde Смотреть

Американские горки - Московский театр «ЛЕНКОМ»
Рождественский фестиваль 2019 Смотреть

Рождественский фестиваль 2019
STRAUSS FESTIVAL ORCHESTRA Смотреть

Венский Штраус-фестиваль оркестр
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
Festivāls Bauska TASTE 2020 Смотреть

Festivāls Bauska TASTE 2020
MARIA EMILIA - fado dīva Смотреть

MARIA EMILIA - fado dīva

Comment Form