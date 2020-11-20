Иванке Трамп предрекают отлучение от высшего общества из-за поддержки политики отца

Светское общество Нью-Йорка не готово принять обратно Иванку Трамп и Джареда Кушнера, переехавших четыре года назад в Вашингтон, чтобы обосноваться в Белом доме.

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После того, как победителем на президентских выборах назвали Джо Байдена, журналисты задались вопросом, что теперь будет с Иванкой Трамп и Джаредом Кушнером — и по последним публикациям в СМИ становится ясно, что первую дочь США и ее мужа больше не будут воспринимать в Нью-Йорке, как коллекционеров предметов искусства и респектабельных посетителей благотворительных мероприятий: с 2016 года общество этого мегаполиса изменилось, как и имидж самой Иванки, к которому недавно добавились новые сомнительные штрихи.

Несколько дней назад в журнале Vanity Fair было опубликовано эссе старинной подруги Иванки Трамп Лисандры Орстром, которая была подружкой невесты на свадьбе дочери миллиардера в 2009 году — они познакомились еще в старших классах школы и были, по словам самой Орстром, "больше сестрами, чем лучшими подругами".

В своем эссе подруга Иванки рассказала обо всех сомнительных поступках и высказываниях, которые та допускала в далекой юности, нарисовав портрет весьма высокомерной и неприятной девушки, помешанной на деньгах и статусе.

Как пишет Лисандра Орстром, у Иванки был "трамповский радар, нацеленный на статус, деньги и власть, и инстинкт ее отца бросать под автобус других людей ради собственного спасения".

Однажды она отказалась читать рекомендованную подругой книгу со словами "Почему ты говоришь, чтобы я читала о чертовых бедняках?", а в другой раз заявила, что Орстром "превратилась в марксистку", когда была не согласна с ней в обсуждении приемлемых цен на квартиры на Манхэттене.

Кроме того, бывшую подругу Иванки обижал тот факт, что она не одобрила ее двухлетнюю командировку в Бейрут во время обострения одного из конфликтов и спрашивала, когда она вернется, угрожая, "что ее заменят", если это не случится в ближайшее время.

"Помню, она была единственной из моих знакомых, кто не спросил, на что похожа война", — написала Лисандра Орстром. Она также пожаловалась, что Иванке категорически не понравилось колье с надписью на арабском, которое подруга привезла из поездки — дочь Дональда Трампа, которая уже начала встречаться с Джаредом Кушнером, верующим иудеем, говорила, что колье "кричит о терроризме".

Лисандра Орстром откровенно написала в своем эссе, что публикует его из-за разочарования в Иванке Трамп — а именно, в том, что на протяжении четырех лет она поддерживала политику администрации президента, которая вызывала жесткую критику в приличном обществе Нью-Йорка. По словам бывшей подруги, она выступила с критикой в отношении Иванки, "только чтобы убедиться в том, что она никогда не оправится от решения связать свою судьбу с отцовской".

Открыто говоря о своих намерениях, Лисандра Орстром подтвердила предположения журналистов о том, что Иванке Трамп и Джареду Кушнеру будет нелегко вновь влиться с нью-йоркское сообщество, которое наверняка припомнит им поддержку политики Дональда Трампа — в частности, идеи разделить детей нелегальных мигрантов и их родителей и нежелания признавать опасность изменений климата.

Vanity Fair уже приходит к выводу, что Иванку Трамп и Джареда Кушнера в свою компанию будут готовы принять далеко не все, поскольку появляться вместе с ними теперь будет немного стыдно.

Журнал приводит в пример празднование десятой годовщины свадьбы Иванки Трамп и Джареда Кушнера в прошлом году — вечеринка походила в обстановке строгой секретности, но список присутствовавших обсуждался в светском обществе Нью-Йорка.

Венди Денг Мердок, вдова медиамагната Руперта Мердока, Хосе Муграби (израильский предприниматель и коллекционер), наследник нефтяной компании Майки Хесс и его невеста дизайнер Миша Нону (подруга Меган Маркл), а также Джошуа Кушнер (без своей жены, модели Карли Клосс) были в числе гостей, однако в Нью-Йорке, как отмечает Vanity Fair, при обсуждении этой вечеринки поднимались брови — люди удивлялись, почему кто-то туда пришел. Когда неделей позже Майки Хесс и Миша Нону праздновали свадьбу в Риме, приглашенные старались не попадать на фотографиях в один кадр с Джаредом Кушнером и Иванкой Трамп.

Теперь издание предполагает, что по возвращении в Нью-Йорк пара будет принята только среди республиканцев.

"Но каждый, у кого есть самоуважение, карьера, совесть, уважение к демократии, или каждый, кто не захочет, чтобы друзья стыдили его как лично, так и публично, будет держаться от них подальше", — предположил источник издания.

Другой собеседник выразил уверенность, что Иванку и Джареда будут принимать среди торговцев недвижимостью, поскольку и Дональд Трамп, и Чарльз Кушнер (отец супруга Иванки) именно на строительстве построили свои состояния.

Еще год назад в СМИ The Atlantic высказали предположение, что Иванка Трамп намерена вернуться в Нью-Йорк, как ни в чем ни бывало. "Иванка верит, что все это не нанесет ей вреда в долгосрочной перспективе, — пишет издание об изменившемся образе Иванке из-за поддержки отца. — Она собирается вернуться в Нью-Йорк, когда ее время в Белом доме подойдет к концу. Приглашения на Met Gala, ужины с подругами в итальянских ресторанах, благотворительные мероприятия — говорят, она уверена, что все это ее ждет".

Эту вероятность подтверждал изданию адвокат Рич Фарли. "Слушайте, эта толпа не читает Розу Люксембург в два часа утра", — говорил он и добавлял, что "единственный непростительный грех в Нью-Йорке — это бедность".

Однако с тех пор, напоминало издание W еще в 2019-м, нью-йоркское общество изменилось, и теперь в нем в моде некий "радикальный шик". "Активистов феминизма и ЛГБТ приветствуют на балах, модные дизайнеры делают политические заявления на своих шоу, и быть пойманным на том, что вы не имеете обоснованного мнения — все равно что быть пойманным в вещи из прошлогодней коллекции Prada".

Деньги, возможно, тоже не помогут Иванке Трамп и Джареду Кушнеру вернуться в светское общество. Редактор издания The Daily Beast Джон Фаст уже заявил в своем подкасте, что состояние в $1,1 млрд не делает Кушнера "ультрабогатым". Он уточнил, что очень богатым людям прощают скандалы и оплошности, "потому что у них есть миллиарды долларов — они могут бросать их на благотворительность". "Такой человек, как Иванка, которая определенно раздражает и не слишком богата, в конце концов прощена не будет", — заключил он.