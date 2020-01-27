Из монархов в простолюдины: как Меган Маркл изменила принца Гарри

После отъезда принца Гарри в Канаду — к жене Меган Маркл и сыну Арчи — интернет не перестает шутить о том, что актриса оказалась единственной женщиной, которой удалось выйти замуж за принца и превратить его в лягушку. Публику удивляют простые куртки и шапки, в которых герцоги появляются на снимках папарацци. Однако перемены, которые отмечаются в принце Гарри, не внезапны.

О том, как внук Елизаветы II постепенно терял связь с королевской семьей, пишет "Газета.Ru".

На минувшей неделе внук британской королевы принц Гарри покинул Великобританию: 21 января, вскоре после того, как Букингемский дворец объявил, что герцог Сассекский и его супруга больше не являются "работающими" членами королевской семьи и обращение "Их королевское Высочество" к ним больше не относится, Гарри улетел в Канаду, чтобы присоединиться к семье в надежде вести спокойную жизнь. Однако Великобритания до сих пор бурлит: 26 января стало известно, что старшие Виндзоры чрезвычайно расстроены тем, как пресса объясняет отделение герцогов Сассекских — якобы семья их подавляла.

Как сообщает газета The Sun со ссылкой на источник, еще до свадьбы 19 мая 2018 года Елизавета II предлагала будущим супругам жизнь, свободную от королевских обязанностей, чтобы Меган Маркл не отказывалась от актерской карьеры и мягко и постепенно вошла в жизнь дворца и освоила королевский протокол. Однако звезда сериала "Форс-мажоры" не приняла это предложение.

Foto: Vida Press

"С самых первых дней королева по-настоящему хотела сделать переход Меган гладким. Предложение позволило бы ей продолжить карьеру, однако она была счастлива прекратить сниматься и стать работающим членом королевской семьи", — рассказал собеседник The Sun.

Он добавил, что родных Гарри чрезвычайно расстраивает тот факт, что создается впечатление, будто герцогов Сассекских довели до ухода из семьи.

Прими Меган Маркл предложение королевы два года назад — и принцу Гарри не пришлось бы, возможно, объяснять британцам, что в Канаде он ищет спокойной жизни.

Выступая вечером 19 января на частном благотворительном вечере организации Sentebale, он сказал гостям: "Великобритания — мой дом, место, которое я люблю. Это никогда не изменится. Я хочу прояснить: мы никуда не уходим, и уж точно никуда не уходим от вас". Через два дня после выступления он оказался по другую сторону Атлантического океана.

В куртке, но под охраной

Foto: Vida Press

21 января — после того, как Гарри уладил все вопросы в Британии, он прилетел в Канаду, где будет, по большей части, проживать с Меган Маркл.

В Сети появились снимки из международного аэропорта Виктория, где сел самолет компании WestJet, на котором принц прилетел из Ванкувера. Сойдя с трапа, герцог в сопровождении охраны быстро удалился.

Однако довольно скромный наряд, в котором Гарри совершил перелет, не заметить было невозможно. Он был одет в стиле casual: синие джинсы и темный свитер вместе с курткой и самой обычной шапкой.

Публика, привыкшая видеть принца в дорогих костюмах, сразу отметила, что, утратив лоск и элегантность, он стал довольно невзрачным молодым человеком. Интернет сразу захватили шутки: "Меган Маркл - единственная женщина в мире, которая вышла замуж за принца и превратила его в лягушку".

Все без ума от Меган

Foto: Vida Press

Когда принц Гарри и Меган Маркл официально объявили о помолвке, Великобритания буквально сошла с ума: фотографии актрисы не сходили с первых полос таблоидов. Журналисты обсуждали, какой принцессой она будет — по их прогнозам, американка должна была проявлять независимость и отстаивать права женщин, учитывая, что Маркл известна феминистскими взглядами.

Американская актриса всегда хотела изменить ситуацию в отношении феминизма. В одном из интервью она рассказывала, как в 11 лет была настолько раздосадована сексистской рекламой жидкости для мытья посуды, что написала письмо Хиллари Клинтон. Ролик сняли с эфира, а слоган заменили.

Однако все было не так гладко. В королевской семье много правил, часть из них могут показаться старомодными, но все же они являются незыблемыми — и от Меган ждали, что она освоит протокол.

После помолвки для бывшей мисс Маркл члены королевской семьи создали самые комфортные условия, чтобы она могла ознакомиться с правилами — помочь ей обещали многочисленные помощники, среди которых была и бывший секретарь королевы Саманта Коэн.

Работники офиса Меган рассказывали порталу Daily Mail, что стилисты, приглашенные во дворец, были в ужасе от модных предпочтений герцогини. Они настоятельно рекомендовали ей перенять королевский стиль.

Самым спорным нарядом стало летнее платье в туре по Австралии и Океании в октябре 2018 года. Легкое хлопковое платье, которое герцогиня надела на одно из мероприятий, открывало на девушке куда больше, чем позволено по протоколу, а вырез на бедре был высоким настолько, что позволял при желании увидеть ее нижнее белье. Публика молодую герцогиню оправдывала, ожидая, что она научится соблюдать простые правила. Однако в 2019 году доброжелательность британцев — не без помощи таблоидов, анализировавших каждый ее поступок — начала сходить на нет.

Принц уже не тот

Foto: AP/Scanpix/LETA

После рождения первенца Меган стала одним из самых критикуемых персонажей. Ее осуждали за все — за слишком роскошный ремонт дома, наряды, поведение на публике. Также пошли слухи о том, что она многое запрещает принцу Гарри — и в том числе не разрешает ему видеться с друзьями.

"Приятели, с которыми Гарри раньше водил дружбу, обычно сбивали его с пути, и до меня дошли слухи, что Меган склонна увеличить пространство между ним и его близкими друзьями", — рассказывал изданию IBT эксперт по делам королевской семьи Гевин Грей.

Однако самое пристальное внимание пресса уделила отношениям герцогов Сассекских с семьей старшего брата Гарри принца Уильяма: в них видели серьезный разлад.

28 февраля 2018 года — еще до свадьбы — Меган, Гарри, Уильям и Кейт встретились на форуме Королевского фонда. Фотографии "Великолепной четверки" — так их назвали в прессе — облетели весь мир.

Два принца, дружащие семьями и работающие бок о бок на благо общества, создавали идеальную картину согласия и благополучия в семье Виндзоров, которой было достаточно скандалов в последние несколько десятилетий.

Однако "Великолепная четверка" прожила недолго — после того как пошли слухи о ссоре между Меган Маркл и Кейт Миддлтон, а вслед за тем и об охлаждении в отношениях Гарри и Уильяма, начали появляться официальные подтверждения того, что семьи не слишком близки.

Foto: Vida Press

Принц Гарри и Меган Маркл отказались жить вместе с Уильямом и Кейт в Кенсингтонском дворце — и получили от королевы отдельный коттедж в Виндзоре. Затем они завели и свой Instagram-аккаунт, и если до этого их фотографии появлялись вместе со снимками Уильяма и Кейт на официальной странице Кенсингтонского дворца, то теперь они выкладывали свои фото отдельно.

Разделение семей официально закончилось, когда было объявлено, что семьи герцогов Кембриджских и Сассекских будет вести дела раздельно, причем офис первых будет располагаться в Кенсингтонском дворце, а штат вторых обоснуется в Букингемском: так Гарри и Меган отказались от совместного с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон участия в благотворительной деятельности Королевского фонда.

К концу 2019 года у принца Гарри не осталось ничего из того, к чему он привык. Кроме родины и королевских обязанностей. Теперь нет и этого. Однако новую мирную жизнь с женой и ребенком ему никто не гарантирует — в Северной Америке Меган и Гарри уже преследуют папарацци.