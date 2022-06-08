Из-за политики. Финский актер Вилле Хаапсало закрыл свой ресторан советской кухни
Foto: Itar-Tass/Scanpix

Финский актер Вилле Хаапасало, известный по фильмам "Особенности национальной охоты" и "Кукушка", закрыл свой ресторан советской кухни в Хельсинки.

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Как сообщает Helsingin Sanomat, свое решение артист объяснил политическими обстоятельствами.

"Причиной закрытия стала политическая ситуация в мире. В настоящее время идея ресторана является бестактной", — прокомментировал Хаапасало.

Он добавил, что сейчас работает над новой концепцией ресторана, который будет работать в том же месте и откроется осенью этого года.

Ресторан Davai Davai с концепцией ностальгии по СССР открылся в Хельсинки в октябре 2021 года. В меню заведения предлагались популярные блюда советского времени, а в интерьере использовались старые плакаты тех лет.

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